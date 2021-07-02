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410 yıllık ağaç, 'anıt ağaç' olarak tescillendi! ''Binlerce ağaca ana olacak''

02.07.2021 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bulunan 410 yaşındaki kestane ağacı, 'anıt ağaç' olarak tescillendi.

410 yıllık ağaç, 'anıt ağaç' olarak tescillendi! ''Binlerce ağaca ana olacak''

Şanlıurfa Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nca Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı kırsal İslamköy Mahallesi’nde bulunan, 410 yıllık Anadolu kestanesinin yeşerdiği ağaç, 'anıt ağaç' olarak tescillendi.

Karara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, "Kulp İslamköy mahallemizde bulunan 410 yaşında ve yaptığımız aşılarla binlerce yeni kestane ağacına ana olacak Anadolu kestane ağacımız, Şanlıurfa Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nca, Anıt Ağaç olarak tescillendi" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır
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