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  4. 412 tarihi eser Türkiye'ye getiriliyor

412 tarihi eser Türkiye'ye getiriliyor

20.02.2021 09:39 | Son Güncelleme:
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412 tarihi eser Türkiye'ye getiriliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Macaristan'da tespit edilen Anadolu kökenli Roma Dönemine ait 412 eser daha Türkiye'ye getirilecek. Macaristan'dan iadesi sağlanan eserler, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkeye gidecek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na 25 Şubat'ta törenle teslim edilecek.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matiz'in iade sürecinin hızlanmasında Kültür ve Turizm Bakanlığına destek verdiği küçük buluntu niteliğindeki eserler, 2015 yılında Macaristan gümrüğünde yakalandı. Macaristan kolluk birimlerinin yaklaşık 6 yıl önce bir Türk vatandaşının aracında yaptığı aramada tespit ettiği eserler, Macaristan Interpol'ü tarafından İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığına bildirildi. Interpol, Türkiye’nin eserleri Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirmesi üzerine de iade süreci başlatıldı.

ANADOLU KÖKENLİ OLDUKLARI BELİRLENDİ

Eserlerin Anadolu kökenli oldukları, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü ile Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı tarafından hazırlanan uzman raporlarıyla belirlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, kimlik bilgilerinin tespiti sonrasında olaya karışan vatandaş hakkında da suç duyurusunda bulundu. İstanbul 15’i Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında 5 yıl mahkûmiyet kararı alınan şahısın istinaf yoluna başvurması üzerine ise Bakanlık yargı süreci halen devam eden davada yine müdahil oldu.

ÇAVUŞOĞLU'NUN UÇAĞI İLE GETİRİLECEK

Roma dönemine ait mermer heykel başı, mermer figürin, metal, ahşap ve taş buluntular ile birlikte sikkelerden oluşan eserler, Macaristan'a resmi temaslarda bulunmak üzere gidecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na 25 Şubat'ta törenle teslim edilecek. Çavuşoğlu, tarihi eserleri Macaristan Dışişleri Bakanı Péter Szijjártó'dan teslim alacak. Eserler, Bakan Çavuşoğlu’nun uçağı ile Türkiye'ye ulaşacak. Kültür ve Turizm Bakanlığına teslim edilecek tarihi miras, Anadolu Medeniyetleri Müzesinde sergilenecek.

Kaynak: DHA

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