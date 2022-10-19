415 bin TL'den başlıyor 742 bin TL'ye kadar çıkıyor! 'Bu paraya tatil olur mu?' demeyin, daha da zamlanacak

Sosyal medyada yayılan bir otelin tatil ilanı görenleri hayretler içerisinde bıraktı. İlanı şaşkınlık yaratan detayı tatilin özelliğinden çok fiyatı oldu. İlanda yer alan bilgilere göre 7 günlük ultra lüks tatil 415 bin TL. Üstelik erken rezervasyon fırsatı bulunuyor. Görenlerin gözlerine inanamadığı tatil ile ilgili uzmanlar ise fiyatların daha da artacağı uyarısında bulunuyor.

7 GECE TATİL 415 BİN TL

Show TV'de yer alan habere göre, Ultra lüks bir otele ait tatil ilanında kurban bayramı tatilinde 7 gece, 2 kişi için 415 bin lira fiyat belirlenmiş durumda. Aynı otelde odaların konumuna ve büyüklüğüne göre fiyatlar da değişiyor. Villa tipi bir odada bir hafta tatil yapmanın bedeli 742 bin liraya kadar çıkıyor.

ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA DAHA DA ARTACAK

Uzmanlara göre bu fiyatlar önümüzdeki aylarda daha da artacak. Bu fiyatlar yerli turist için çok yüksek ancak yabancı turistin ultra lüks otellere ilgisinin büyük olduğu belirtiliyor. Şu dönemde Antalya'da turizm sezonunun uzamasıyla boş oda bulabilmenin bile zor hale geldiği ifade ediliyor.

"BİZ DE BU FİYATLARI VERİRKEN ŞAŞIRIYORUZ"

Konuyla ilgili konuşan acente yetkilisi, "Evet doğru ama gerçekten o bütçede görebileceğiniz en iyi kaliteyi, hizmeti alıyorsunuz. Biz de bu fiyatları verirken şaşırıyoruz misafirlerimize. Dolar, euro bazlı baktığımızda bizim ülkemizde çok uygun fiyata tatil yapabiliyorlar dışarı ülkelerden gelen insanlar" dedi.

Gündem olan tatille ilgili mikrofon uzatılan vatandaş ise benzer tepkiler verdi. Bir vatandaş "Ne veriyorlarmış orada, altın kaplama falan bir şeyler mi var, her sabah portakallı pekin ördeği mi yiyoruz?" şeklinde konuşurken bir başka vatandaş ise "Yüksek tabii ki insanlar bu kadar para kazanamıyorlar" dedi. Bir başka vatandaş ise alternatif ortaya koyarak "Köye giderim, tertemiz hava, ormanı var, suyu güzel, ev var." ifadelerini kullandı. 415 bin lirayı hayatı boyunca görmediğini söyleyen bir vatandaşın yanı sıra "Gidenlere iyi tatiller diliyorum, kimsenin parasında gözümüz yok ama tabii çok inanılmaz rakamlar bunlar" diyen vatandaşlar da yer aldı.



