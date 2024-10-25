41AT saatleri ve durakları - 41AT nereden kalkıyor? 41AT Ayazağa - Davutpaşa Y.T.Ü hattı kalkış saatleri ve durak isimleri

İstanbul’da otobüs kullanımı, şehrin kalabalık yapısı ve geniş coğrafyası göz önüne alındığında, toplu taşımanın en temel unsurlarından biridir. Her gün çok sayıda insan, işlerine, okullarına veya sosyal etkinliklerine ulaşmak için otobüsleri tercih etmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İETT, şehir genelinde otobüs ağı sunarak, hem Avrupa hem de Anadolu yakasında ulaşım hizmeti sağlamaktadır. Şehrin farklı bölgelerini birbirine bağlayan binlerce otobüs hattı, İstanbul’un karmaşık trafiğinde önemli bir alternatif oluşturmaktadır. Bu kapsamda, "41AT nereden kalkıyor?" ve "41AT kalkış saatleri neler?" gibi soruların yanıtları aranmaktadır.

41AT durakları

41AT durak isimleri aşağıdaki gibidir:

AYAZAĞA - Sarıyer

BLOKLAR- ŞEHİT MEHMET CİVAK - Sarıyer

YEŞİLTEPE - Sarıyer

UĞUR ERKEY İLKOKULU - Sarıyer

YEŞİLTEPE YOLU - Sarıyer

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - Sarıyer

ATATÜRK MEYDANI - Sarıyer

AYAZAĞA İLKOKULU - Sarıyer

MASLAK YOLU - Sarıyer

AYAZAĞA CADDESİ - Sarıyer

MASLAK KÜLTÜR MERKEZİ - Sarıyer

MASLAK KAVŞAĞI - Sarıyer

SEYRANTEPE YOLU - Sarıyer

SULTAN SELİM MAHALLESİ - Kağıthane

4.LEVENT - Kağıthane

FABRİKALAR - Şişli

LEVENT - Şişli

ZİNCİRLİKUYU-ÜNİVERSİTE - Şişli

GAYRETTEPE METRO - Şişli

ESENTEPE - Şişli

GAYRETTEPE - Şişli

MECİDİYEKÖY VİYADÜK - Şişli

KARKUYUSU - Şişli

İZZETPAŞA - Şişli

ŞİŞLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - Şişli

ÇİFTECEVİZLER - Şişli

PROF.DR.CEMİL TAŞÇIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ - Kağıthane

CEVDET ŞAMİKOĞLU ORTAOKULU - Kağıthane

OKMEYDANI DEREYOLU - Kağıthane

PERPA 2 - Şişli

DARÜLACEZE - Şişli

OKMEYDANI - Şişli

NİŞANGAH - Kağıthane

CEMAL KAMACI - Kağıthane

ÇIKSALIN - Beyoğlu

HALİD BİN VELİD CAMİ - Beyoğlu

BADEMLİK - Beyoğlu

HALICIOĞLU 6 - ŞEHİT EREN BÜLBÜL - Beyoğlu

AYVANSARAY - Eyüpsultan

ŞEHİTLİK - Eyüpsultan

EDİRNEKAPI TRAMVAY - Eyüpsultan

EDİRNEKAPI KALEBOYU - Eyüpsultan

TOPKAPI ALT GEÇİT - Fatih

TOPKAPI PANORAMA 1453 - Zeytinburnu

CEVİZLİBAĞ - Zeytinburnu

TEKNİK OTO SANAYİ - Zeytinburnu

KALE İŞ MERKEZİ - Zeytinburnu

ASKERİ FIRIN SOKAK - Zeytinburnu

DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ - Esenler

KÜTÜPHANE - Esenler

YABANCI DİLLER OKULU - Esenler

İNŞAAT FAKÜLTESİ - Esenler

SPOR KOMPLEKSİ - Güngören

EĞİTİM FAKÜLTESİ - Güngören

ÜNİVERSİTE CAMİİ - Güngören

FAKÜLTE B KAPISI - Güngören

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - Esenler

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ - Esenler



41AT Ayazağa - Davutpaşa Y.T.Ü hattı kalkış saatleri

41AT saatlerine bakıldığında iş günleri, cumartesi ve pazar günleri düzenli seferlerle hizmet vermektedir. İş günleri ilk otobüs Ayazağa’dan 05:50’de kalkarken, seferler gün boyu yaklaşık 15-30 dakika aralıklarla devam eder. Son otobüs ise 23:20'de hareket eder. Cumartesi ve pazar günlerinde ise seferler benzer sıklıklarla devam etmekte olup, son seferler sırasıyla 23:20 ve 22:40'ta yapılmaktadır.