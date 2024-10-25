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  4. 41AT saatleri ve durakları - 41AT nereden kalkıyor? 41AT Ayazağa - Davutpaşa Y.T.Ü hattı kalkış saatleri ve durak isimleri

41AT saatleri ve durakları - 41AT nereden kalkıyor? 41AT Ayazağa - Davutpaşa Y.T.Ü hattı kalkış saatleri ve durak isimleri

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
23.10.2024 18:29
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Günümüzde akıllı duraklar ve mobil uygulamalar sayesinde yolcular, otobüslerin hareket saatlerini ve duraklara varış sürelerini anlık olarak takip edebilmektedir. Bu sistemler, özellikle yoğun saatlerde zaman yönetimini kolaylaştırarak yolcuların duraklarda uzun süre beklemesinin önüne geçmektedir. Peki, 41AT Ayazağa - Davutpaşa Y.T.Ü hattı saatleri, durakları ve durak isimleri nelerdir?

41AT saatleri ve durakları - 41AT nereden kalkıyor? 41AT Ayazağa - Davutpaşa Y.T.Ü hattı kalkış saatleri ve durak isimleri

İstanbul’da otobüs kullanımı, şehrin kalabalık yapısı ve geniş coğrafyası göz önüne alındığında, toplu taşımanın en temel unsurlarından biridir. Her gün çok sayıda insan, işlerine, okullarına veya sosyal etkinliklerine ulaşmak için otobüsleri tercih etmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İETT, şehir genelinde otobüs ağı sunarak, hem Avrupa hem de Anadolu yakasında ulaşım hizmeti sağlamaktadır. Şehrin farklı bölgelerini birbirine bağlayan binlerce otobüs hattı, İstanbul’un karmaşık trafiğinde önemli bir alternatif oluşturmaktadır. Bu kapsamda, "41AT nereden kalkıyor?" ve "41AT kalkış saatleri neler?" gibi soruların yanıtları aranmaktadır.

41AT durakları

41AT durak isimleri aşağıdaki gibidir:

    1. AYAZAĞA - Sarıyer
    1. BLOKLAR- ŞEHİT MEHMET CİVAK - Sarıyer
    1. YEŞİLTEPE - Sarıyer
    1. UĞUR ERKEY İLKOKULU - Sarıyer
    1. YEŞİLTEPE YOLU - Sarıyer
    1. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - Sarıyer
    1. ATATÜRK MEYDANI - Sarıyer
    1. AYAZAĞA İLKOKULU - Sarıyer
    1. MASLAK YOLU - Sarıyer
    1. AYAZAĞA CADDESİ - Sarıyer
    1. MASLAK KÜLTÜR MERKEZİ - Sarıyer
    1. MASLAK KAVŞAĞI - Sarıyer
    1. SEYRANTEPE YOLU - Sarıyer
    1. SULTAN SELİM MAHALLESİ - Kağıthane
    1. 4.LEVENT - Kağıthane
    1. FABRİKALAR - Şişli
    1. LEVENT - Şişli
    1. ZİNCİRLİKUYU-ÜNİVERSİTE - Şişli
    1. GAYRETTEPE METRO - Şişli
    1. ESENTEPE - Şişli
    1. GAYRETTEPE - Şişli
    1. MECİDİYEKÖY VİYADÜK - Şişli
    1. KARKUYUSU - Şişli
    1. İZZETPAŞA - Şişli
    1. ŞİŞLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - Şişli
    1. ÇİFTECEVİZLER - Şişli
    1. PROF.DR.CEMİL TAŞÇIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ - Kağıthane
    1. CEVDET ŞAMİKOĞLU ORTAOKULU - Kağıthane
    1. OKMEYDANI DEREYOLU - Kağıthane
    1. PERPA 2 - Şişli
    1. DARÜLACEZE - Şişli
    1. OKMEYDANI - Şişli
    1. NİŞANGAH - Kağıthane
    1. CEMAL KAMACI - Kağıthane
    1. ÇIKSALIN - Beyoğlu
    1. HALİD BİN VELİD CAMİ - Beyoğlu
    1. BADEMLİK - Beyoğlu
    1. HALICIOĞLU 6 - ŞEHİT EREN BÜLBÜL - Beyoğlu
    1. AYVANSARAY - Eyüpsultan
    1. ŞEHİTLİK - Eyüpsultan
    1. EDİRNEKAPI TRAMVAY - Eyüpsultan
    1. EDİRNEKAPI KALEBOYU - Eyüpsultan
    1. TOPKAPI ALT GEÇİT - Fatih
    1. TOPKAPI PANORAMA 1453 - Zeytinburnu
    1. CEVİZLİBAĞ - Zeytinburnu
    1. TEKNİK OTO SANAYİ - Zeytinburnu
    1. KALE İŞ MERKEZİ - Zeytinburnu
    1. ASKERİ FIRIN SOKAK - Zeytinburnu
    1. DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ - Esenler
    1. KÜTÜPHANE - Esenler
    1. YABANCI DİLLER OKULU - Esenler
    1. İNŞAAT FAKÜLTESİ - Esenler
    1. SPOR KOMPLEKSİ - Güngören
    1. EĞİTİM FAKÜLTESİ - Güngören
    1. ÜNİVERSİTE CAMİİ - Güngören
    1. FAKÜLTE B KAPISI - Güngören
    1. İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - Esenler
    1. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ - Esenler

41AT Ayazağa - Davutpaşa Y.T.Ü hattı kalkış saatleri

41AT saatlerine bakıldığında iş günleri, cumartesi ve pazar günleri düzenli seferlerle hizmet vermektedir. İş günleri ilk otobüs Ayazağa’dan 05:50’de kalkarken, seferler gün boyu yaklaşık 15-30 dakika aralıklarla devam eder. Son otobüs ise 23:20'de hareket eder. Cumartesi ve pazar günlerinde ise seferler benzer sıklıklarla devam etmekte olup, son seferler sırasıyla 23:20 ve 22:40'ta yapılmaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
otobüs
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