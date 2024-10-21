41ST durakları​ ve saatleri - 41ST Seyrantepe - Topkapı hattı saatleri, durakları ve durak isimleri

41ST hattı, Seyrantepe’nin sakin ve düzenli yollarından hareketle, birçok önemli durak üzerinden geçer. Bu duraklar arasında, önemli alışveriş merkezleri, eğitim kurumları ve sosyal alanlar bulunur. Özellikle, Seyrantepe’nin modern yapıları ile Topkapı’nın tarihi atmosferi arasında bir köprü işlevi görür. Güzergahı boyunca yolcular, İstanbul’un farklı yüzlerini tanıma fırsatı bulur.

41ST durakları

41ST durak isimleri aşağıdaki gibidir:

SEYRANTEPE - Kağıthane

ULUBATLI HASAN CAMİİ - Kağıthane

ATATÜRK İLKOKULU - Kağıthane

MESCİD-İ NUR CAMİİ - Kağıthane

İTFAİYE - Kağıthane

SEYRANTEPE ORTAOKULU - Kağıthane

POLİS LOJMANLARI - Kağıthane

SEYRANTEPE MERKEZ CAMİİ - Kağıthane

ASAF CADDESİ - Kağıthane

YEŞİLCE MAHALLESİ - Kağıthane

BENZİNLİK - Kağıthane

ÇİMENTEPE - Kağıthane

SULTAN SELİM MAHALLESİ MERKEZ CAMİİ - Kağıthane

SULTAN SELİM CADDESİ - Kağıthane

YAŞAR DOĞU İLKOKULU - Kağıthane

SULTAN SELİM MAHALLESİ - Kağıthane

EMNİYETEVLER - Kağıthane

EMNİYETEVLER CAMİİ - Kağıthane

DEPO ARKASI - ŞEHİT İSMAİL CAN SOFTA - Kağıthane

ÇELİKTEPE MUHTARLIĞI - Kağıthane

OSMAN FARUK VERİMER İLKOKULU - Kağıthane

GENÇ OSMAN CADDESİ - Kağıthane

GÜZELDERE - Kağıthane

İKİZLER - Kağıthane

ARMAĞAN SOKAK - Kağıthane

AYGÜN SOKAK - Kağıthane

HİLAL PARK - Kağıthane

YAHYA KEMAL DEREİÇİ - Kağıthane

SEYRANTEPE KAVŞAK - Kağıthane

İSBAK - Kağıthane

İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ - Kağıthane

CEMİL MERİÇ ORTAOKULU - Kağıthane

GÖKSU SİTESİ - Kağıthane

ANADOLU CADDESİ - Kağıthane

CENDERE PARKI - Kağıthane

AYAZMA YOLU - Kağıthane

KAĞITHANE - Kağıthane

KAĞITHANE PARK - Kağıthane

KAĞITHANE BELEDİYESİ - Kağıthane

SADABAD OSMANLI ARŞİVİ - Kağıthane

KAĞITHANE GARAJI - Kağıthane

HALİÇ PARKI - Beyoğlu

MİNİATÜRK - Beyoğlu

ÜNİVERSİTE - Beyoğlu

HALİÇ KONGRE MERKEZİ - Beyoğlu

SÜTLÜCE - Beyoğlu

HALICIOĞLU - FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ - Beyoğlu

HALICIOĞLU 1 - Beyoğlu

AYVANSARAY - Eyüpsultan

ŞEHİTLİK - Eyüpsultan

EDİRNEKAPI TRAMVAY - Eyüpsultan

EDİRNEKAPI KALEBOYU - Eyüpsultan

ULUBATLI - Fatih

TOPKAPI - Fatih



41ST saatleri

41ST Seyrantepe - Topkapı hattının sefer saatleri, genellikle sabah erken saatlerden akşam saatlerine kadar devam eder. Ancak bu seferlerin belirli zaman dilimlerinde farklılık gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Seyrantepe yönünden iş günleri ilk sefer 06.00'da başlar, 22:30'da sona erer. Hafta sonu ise aynı yönden 41ST sefer saatleri şöyledir:

Cumartesi: 06:00 - 22:30

Pazar: 06:15 - 22:30

Gün içinde sefer sıklığı ortalama 15-30 dakika arasında değişir. Yoğun saatlerde, seferler daha sık yapılırken, gece saatlerinde sefer aralıkları uzayabilir.

Kesin ve güncel sefer saatleri için İETT'nin resmî web sitesini veya mobil uygulamasını kontrol etmek faydalı olacaktır. Bu kaynaklar, sefer bilgilerini ve olası değişiklikleri anlık olarak takip etmenizi sağlar.