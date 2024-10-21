41ST durakları​ ve saatleri - 41ST Seyrantepe - Topkapı hattı saatleri, durakları ve durak isimleri

41ST hattı, Seyrantepe’nin sakin ve düzenli yollarından hareketle, birçok önemli durak üzerinden geçer. Bu duraklar arasında, önemli alışveriş merkezleri, eğitim kurumları ve sosyal alanlar bulunur. Özellikle, Seyrantepe’nin modern yapıları ile Topkapı’nın tarihi atmosferi arasında bir köprü işlevi görür. Güzergahı boyunca yolcular, İstanbul’un farklı yüzlerini tanıma fırsatı bulur.
41ST durakları
41ST durak isimleri aşağıdaki gibidir:
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- SEYRANTEPE - Kağıthane
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- ULUBATLI HASAN CAMİİ - Kağıthane
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- ATATÜRK İLKOKULU - Kağıthane
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- MESCİD-İ NUR CAMİİ - Kağıthane
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- İTFAİYE - Kağıthane
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- SEYRANTEPE ORTAOKULU - Kağıthane
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- POLİS LOJMANLARI - Kağıthane
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- SEYRANTEPE MERKEZ CAMİİ - Kağıthane
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- ASAF CADDESİ - Kağıthane
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- YEŞİLCE MAHALLESİ - Kağıthane
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- BENZİNLİK - Kağıthane
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- ÇİMENTEPE - Kağıthane
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- SULTAN SELİM MAHALLESİ MERKEZ CAMİİ - Kağıthane
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- SULTAN SELİM CADDESİ - Kağıthane
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- YAŞAR DOĞU İLKOKULU - Kağıthane
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- SULTAN SELİM MAHALLESİ - Kağıthane
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- EMNİYETEVLER - Kağıthane
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- EMNİYETEVLER CAMİİ - Kağıthane
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- DEPO ARKASI - ŞEHİT İSMAİL CAN SOFTA - Kağıthane
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- ÇELİKTEPE MUHTARLIĞI - Kağıthane
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- OSMAN FARUK VERİMER İLKOKULU - Kağıthane
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- GENÇ OSMAN CADDESİ - Kağıthane
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- GÜZELDERE - Kağıthane
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- İKİZLER - Kağıthane
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- ARMAĞAN SOKAK - Kağıthane
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- AYGÜN SOKAK - Kağıthane
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- HİLAL PARK - Kağıthane
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- YAHYA KEMAL DEREİÇİ - Kağıthane
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- SEYRANTEPE KAVŞAK - Kağıthane
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- İSBAK - Kağıthane
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- İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ - Kağıthane
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- CEMİL MERİÇ ORTAOKULU - Kağıthane
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- GÖKSU SİTESİ - Kağıthane
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- ANADOLU CADDESİ - Kağıthane
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- CENDERE PARKI - Kağıthane
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- AYAZMA YOLU - Kağıthane
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- KAĞITHANE - Kağıthane
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- KAĞITHANE PARK - Kağıthane
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- KAĞITHANE BELEDİYESİ - Kağıthane
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- SADABAD OSMANLI ARŞİVİ - Kağıthane
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- KAĞITHANE GARAJI - Kağıthane
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- HALİÇ PARKI - Beyoğlu
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- MİNİATÜRK - Beyoğlu
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- ÜNİVERSİTE - Beyoğlu
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- HALİÇ KONGRE MERKEZİ - Beyoğlu
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- SÜTLÜCE - Beyoğlu
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- HALICIOĞLU - FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ - Beyoğlu
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- HALICIOĞLU 1 - Beyoğlu
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- AYVANSARAY - Eyüpsultan
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- ŞEHİTLİK - Eyüpsultan
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- EDİRNEKAPI TRAMVAY - Eyüpsultan
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- EDİRNEKAPI KALEBOYU - Eyüpsultan
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- ULUBATLI - Fatih
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- TOPKAPI - Fatih
41ST saatleri
41ST Seyrantepe - Topkapı hattının sefer saatleri, genellikle sabah erken saatlerden akşam saatlerine kadar devam eder. Ancak bu seferlerin belirli zaman dilimlerinde farklılık gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Seyrantepe yönünden iş günleri ilk sefer 06.00'da başlar, 22:30'da sona erer. Hafta sonu ise aynı yönden 41ST sefer saatleri şöyledir:
- Cumartesi: 06:00 - 22:30
- Pazar: 06:15 - 22:30
Gün içinde sefer sıklığı ortalama 15-30 dakika arasında değişir. Yoğun saatlerde, seferler daha sık yapılırken, gece saatlerinde sefer aralıkları uzayabilir.
Kesin ve güncel sefer saatleri için İETT'nin resmî web sitesini veya mobil uygulamasını kontrol etmek faydalı olacaktır. Bu kaynaklar, sefer bilgilerini ve olası değişiklikleri anlık olarak takip etmenizi sağlar.