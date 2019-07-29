42 bin çocuk ilk kulacını portatif havuzlarında attı

Küçükçekmece Belediyesi’nin çocuklara ücretsiz olarak sunduğu portatif havuzlarda yüzme kursları 2019 sezonunu açtı. Tatile gidemeyen çocuklar yüzme kursunda hem eğlendi hem de öğrendi.

Küçükçekmece Belediyesi’nin, çocuklar için portatif havuzlarda yüzme kursları başladı. Küçükçekmeceli çocukların eğlenerek öğrendiği, keyifli vakit geçirdiği portatif havuzlardan 6 yılda toplam 42 bin çocuk yararlandı. Bu yıl da 8 okula portatif havuz kuran Küçükçekmece Belediyesi, 5 bin 483 kayıt aldı.

Havuz Suyu Sabah Öğle Akşam Kontrol Ediliyor Temizleniyor

Temmuz başında başlayan ve 9 Ağustos’a kadar sürecek olan kurslarda temel yüzme eğitiminin yanı sıra, doğru nefes alıp verme, ayak çırpma, kol hareketleri, su üstünde kalma gibi çocukların işine yarayacak pratik bilgiler de veriliyor. Yüzme kursuna katılan çocuklar haftada 2 gün 2 saat ders alıyor. Havuzlarda yüzme öğretmeninin yanı sıra, birer ilk yardım uzmanı ile cankurtaran hoca da bulunuyor. Portatif havuzların suyu sabah, öğle ve akşam sürekli kontrol edilerek temizleniyor.

Küçükçekmece Belediyesi Portatif Yüzme Havuzlarından Faydalanmak isteyenler havuzların kurulduğu okul bahçelerinde kayıt yaptırabilir.