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  4. 42 gün sonra sokağa çıkıp, AVM'ye akın ettiler

42 gün sonra sokağa çıkıp, AVM'ye akın ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2020 14:06 | Son Güncelleme

İstanbul Esenyurt'ta sokağa çıkan gençler alışveriş merkezine akın etti. Gençler, AVM önünde kuyruk oluşturdu.

Koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15 - 20 yaş grubu gençler 42 gün sonra dışarı çıktı. Esenyurt'ta gençler alışveriş merkezine akın etti. AVM önünde kuyruk oluşturan gençler havadan da görüntülendi. Gençler AVM'de mağazalara girdi. Kıyafet alan gençler 4 saatin yetersiz olduğunu söyledi. Gençlerden biri evde çok sıkıldığını belirtirken dışarı çıktığı için çok mutlu olduğunu ifade etti.

'YÜRÜMEYİ UNUTMUŞTUK'

Öte yandan Bayrampaşa'da sokağa çıkan gençler de parklara akın etti. Uzun süredir birbirini göremeyen gençler arkadaşlarıyla banklarda ve çimlere oturup sohbet etti. Bazı gençlerde basket oynadı, yürüyüş yaptı. Kısıtlamanın ardından uzun süre sonra sokağa çıkan bir çok gencin sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve maskesiz oldukları görüldü. Parkta bulunan zabıta ekipleri de sık sık yaptıkları anonslarla uyarıda bulundu.

Aylar sonra dışarı çıktığını söyleyen 15 yaşındaki Hasan Altınbaş,"Evde arkadaşlarıyla bilgisayar oyunu oynadığını, onları özlediğini" ifade etti. Dışarı çıkma kısıtlamasından dolayı basketbol oynamayı özlediğini dile getiren 15 yaşındaki İrem "Kısıtlamadan dolayı hep evdeydik, yemek yedik ve uyuduk. Bugün basketbol oynayacağız. Sporcunun hali bir başka oluyor evde antrenman yapamıyoruz bugün bunu değerlendirmek istedik. Yürümeyi unutmuştuk" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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