42 ildeki FETÖ operasyonunda Balıkesir’de de 4 kişi yakalandı

Ankara merkezli 42 ilde eş zamanlı düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında Balıkesir’de aranan 6 kişiden 4’ü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Dışişleri Bakanlığı personeline yönelik bugün 42 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde 3, Bandırma ilçesinde 2, Erdek ilçesinde de 1 şüpheli olmak üzere 6 şüpheliden 4’ü İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Polisin diğer 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin Ankara Mali Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

