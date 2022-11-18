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  4. 42 işçinin hayatını kaybetmişti! Facianın yaşandığı madende yangın sürüyor

42 işçinin hayatını kaybetmişti! Facianın yaşandığı madende yangın sürüyor

18.11.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da 14 Ekim'de meydana gelen maden faciasında 42 işçi hayatını kaybetmişti. Acı olay sonrası madenin ilgili bölümü özel alaşımlı betonla kaplanırken yapılan çalışma ve ölçümlerde yangının devam ettiği belirlendi. Tespitlere göre yangının, oksijen sızıntısından kaynaklı olarak sürdüğü belirlenirken yeni bir "köpük barajı" yapılacağı belirtildi.

42 işçinin hayatını kaybetmişti! Facianın yaşandığı madende yangın sürüyor

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim'de yaşanan patlama sonrası çıkan yangının devam etmesi ve sızıntı yaşanması nedeniyle hava sızdırmazlığını sağlamak için -100 kotuna dördüncü "baraj" yapılıyor.

DEĞERLER NORMALE DÖNMEDİ

TTK Genel Müdürlüğünden gelen tahlisiye ekiplerinin asansörle indikleri ocakta belirli aralıklarla yaptıkları gaz ölçümlerinin ardından değerlerin normale dönmemesi üzerine dördüncü baraj (Yangın, su, zararlı gaz ve diğer tehlikeleri önleyici set) yapımı çalışmalarına başlandı.

AA-20221118-29471300-29471295-AMASRADAKI_MADEN_OCAGINDA_YANGININ_DEVAM_ETMESI_NEDENIYLE_DORDUNCU_BARAJ_YAPILIYOR

OKSİJEN SIZMASI NEDENİYLE YANGIN SÜRÜYOR

Patlama sonrası -300 kotunda başlayan yanmanın oksijen sızması nedeniyle sürdüğü değerlendirilirken, ekiplerce ocağın yangın olan bölümünde yapılan 2 barajın ve -100 kotuna taş tozu torbalarından yapılan barajın ardından -100 kotuna da sızdırmazlığı sağlamak için dördüncü barajın yapım çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Yangının tamamen söndürülmesi için ocaktaki çalışmalar devam ederken, tahlisiye ekiplerince belirli aralıklarla gaz ölçümü de yapılıyor.

Öte yandan, Amasra Müessesesi maden ocağında 2019'da çalışmaya başlayan 134 maden işçisi de çevre temizliği, iş güvenliği eğitimi ve nakliyat gibi kurslar için müesseseye çağrıldı. Müessese önünde ve baca ağzında polis ekiplerinin aldığı önlemle görevliler dışında kimsenin alana girmesine izin verilmezken, maden işçilerinin ocağa giriş ve çıkışları da savcılıktan alınan özel izinle sağlanıyor.

AA-20221118-29471300-29471296-AMASRADAKI_MADEN_OCAGINDA_YANGININ_DEVAM_ETMESI_NEDENIYLE_DORDUNCU_BARAJ_YAPILIYOR

42 İŞÇİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim'de meydana gelen patlamada 42 işçi hayatını kaybetmiş, 10 işçi yaralanmıştı.

Patlamanın ardından ocağın yangın olan bölümündeki giriş ve çıkış, özel alaşımlı betonla kapatılmış, ardından betonun arka bölümlerindeki alan da olası hava alma durumuna karşı tamamen sızdırmazlığı sağlamak için "köpük barajı"yla kaplanmış ardından -100 kotuna da taş tozu torbalarından baraj yapılmıştı. (AA)

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Bartın Türkiye Taşkömürü Kurumu maden faciası

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