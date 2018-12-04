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42. kattan atlayıp AVM'nin çatısına düştü! 37 gün sonra kötü haber

YAŞAM HABERLERİ  | 04.12.2018 16:06 | Son Güncelleme

Konya'da, 42 katlı plazanın en üst katındaki restorandan atlayıp, yakındaki alışveriş merkezinin çatısına düşen Azerbaycan uyruklu Tehran Alimoğ (23), 37 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

42. kattan atlayıp AVM'nin çatısına düştü! 37 gün sonra kötü haber

Olay, 27 Ekim Cumartesi günü saat 13.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesine bağlı Feritpaşa Mahallesi Kule Caddesi'nde bulunan, kentin plaka numarasından esinlenerek yapılan, bölgenin en yüksek binasında meydana geldi. 42 katlı plazanın en üst katındaki restoranın terasına çıkan Tehran Alimoğ, iddiaya göre, kendisini boşluğu bıraktı.

Plazanın bitişiğindeki alışveriş merkezinin yemek bölümünün çatısına düşen genç, ağır yaralandı. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kartonpiyer tabaka üzerine düşen ve hareket etmekte zorluk çeken genci kurtarmak için tavanı kırdı. Daha sonra sedyeye alınıp, iple aşağı sarkıtılan Alimoğ, ambulansa koyuldu. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı genç, ambulansla Meram Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.
Polis, üzerinden nüfus cüzdanı çıkmayan gencin kimliğini belirlemek için cep telefonu rehberinden arkadaşlarını aradı. Bunun üzerine gencin, Azerbaycan uyruklu Tehran Alimoğ olduğu belirlendi. Vücudunun büyük bir bölümünde kırıklar oluşan Alimoğ, yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini dün kaybetti. Alimog'un cenazesinin ülkesi Azerbaycan'da defnedilmek üzere ailesine teslim edildiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Konya intihar Tehran Alimoğ

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