HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 42 kişinin öldüğü sitenin müteahhidi: "Binanın altına kuyu yapacak kadar dangalak mıyım?" dedi! Mahkeme başkanı uyardı: 'Bu üslupta konuşursan benim de canım sıkılır'

42 kişinin öldüğü sitenin müteahhidi: "Binanın altına kuyu yapacak kadar dangalak mıyım?" dedi! Mahkeme başkanı uyardı: 'Bu üslupta konuşursan benim de canım sıkılır'

22.10.2024 21:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan ve 42 kişinin hayatını kaybettiği Bad-ı Saba Konutları ile ilgili görülen davada tutuklu müteahhit Şahin Avşaroğlu (53), savunmasında binanın altında kuyu olduğuna dair kendisine iftira atıldığını öne sürdü. Avşaroğlu “Bir binanın altına kuyu yapacak kadar affedersiniz dangalak mıyım?” dedi. Bu sözler üzerine mahkeme başkanı, Avşaroğlu’nu üslubunu bozmaması için uyararak, "Bu üslupta konuşursan benim de canım sıkılır, o zaman da yasal işlem yaparım" dedi.

42 kişinin öldüğü sitenin müteahhidi: "Binanın altına kuyu yapacak kadar dangalak mıyım?" dedi! Mahkeme başkanı uyardı: 'Bu üslupta konuşursan benim de canım sıkılır'

6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılarak 42 kişinin öldüğü 17 kişinin de yaralandığı Bad-ı Saba Konutları ile ilgili 1’i tutuklu 10 kişinin ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın 3’üncü duruşması görüldü. Kahramanmaraş 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Şahin Avşaroğlu, tutuksuz sanıklardan müteahhidin kardeşi ve ortağı İsmail Avşaroğlu (50), mimari proje müellifi Hülya Kaptanoğlu (42), şantiye şefleri Ömer Faruk Tatarlı (29), Ali Enes Çakallıoğlu (29), zemin etüt raporu müellifi Lütfi Varol (42), yapı denetim firması yetkilisi Ahmet Fatih Tekerek (42), binada ölenlerin yakınları ile taraf avukatları katıldı.

42-KISININ-OLDUGU-SITENIN-MUTEAHHIDI-BI_384483_106475

Tutuksuz sanıklar statik proje uygulama ve denetçisi Hacı Kocabaş (58), mimari proje ve uygulama denetçileri Hasan Tümer (69) ve Alper Ömer Doğan’ın (37) katılmadığı duruşmada Şahin Avşaroğlu, savunmasında binayı yönetmeliklere, ruhsat ve projeye uygun yaptığını söyledi. Suçlamaları kabul etmeyen Avşaroğlu, şunları söyledi:

42-KISININ-OLDUGU-SITENIN-MUTEAHHIDI-BI_384486_106475

"BİNANIN ALTINA KUYU YAPACAK KADAR DANGALAK MIYIM?"

“Buranın projesi ruhsatı 15 katlıdır. Bunun 15 katlı olması kararını alan belediyedir ve bizde buna uygun olarak projelerimizi işin başından beri yapıyoruz. Bu olayın başından beri sürekli bir konu ortaya atılıyor araştırmadan şahsıma iftira atarak. İlk başlarda sosyal medyada beton dökülüyormuş, içinde taş parçaları varmış. Karot numuneler geldi; deprem görmüş, birçok deprem kuvvetine maruz kalmış binanın karot değeri Allah’a binlerce şükür yönetmeliğin üstünde çıktı. Donatları alındı donatı değerleri yönetmeliğin üzerinde çıktı. O bitti ‘Binanın altında kuyu var.’ Ben memlekette işini temiz yapan güvenilir bir insanım. Bir binanın altına kuyu yapacak kadar affedersiniz dangalak mıyım?”

42-KISININ-OLDUGU-SITENIN-MUTEAHHIDI-BI_384479_106475
42 kişinin öldüğü Bad-ı Saba Konutları’nın müteahhidi Şahin Avşaroğlu

MAHKEME BAŞKANI: BU ÜSLUPTA KONUŞURSAN BENİM DE CANIM SIKILIR, YASAL İŞLEM YAPARIM

Mahkeme başkanının üslubunu bozmaması için uyardığı Avşaroğlu, canı sıkıldığı için söylediğini belirtmesi üzerine hakim, “Bu üslupta konuşursan benim de canım sıkılır, o zaman da yasal işlem yaparım. Savunmanı belli bir üslup çerçevesinde yap” dedi.

42-KISININ-OLDUGU-SITENIN-MUTEAHHIDI-BI_384484_106475
Özür dileyerek savunmasına devam eden Avşaroğlu, 21 aydır yüksek güvenlikli kapalı cezaevinde olduğunu, sıkıntılar yaşandığını, bu nedenle tahliyesini talep etti.

Diğer sanıklar da savunmalarında suçlamaları reddetti. Duruşma sonunda mahkeme heyeti, Şahin Avşaroğlu’nun tutukluluk halinin devamına karar verip davayı 22 Ocak 2025’e erteledi. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş
En Çok Okunan Haberler
Bahçesine gittiğinde gözlerine inanamadı! Ağırlığı 40 kilodan fazla, 110 santimetre boyunda

Bahçesine gittiğinde gözlerine inanamadı! Ağırlığı 40 kilodan fazla, 110 santimetre boyunda

Bahçeli'nin sözleri sonrası yeni gelişme! MHP'ye geçmek için başvuruda bulundular: 'Bu iddia önemli bir yerden'

Bahçeli'nin sözleri sonrası yeni gelişme! MHP'ye geçmek için başvuruda bulundular: 'Bu iddia önemli bir yerden'

Takım arkadaşının karısına mesaj attı! F.Bahçe'de yıldız isme tekme tokat dayak...

Takım arkadaşının karısına mesaj attı! F.Bahçe'de yıldız isme tekme tokat dayak...

Yenidoğan skandalı TBMM gündeminde! Saadet Partisinin önerisi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi

Yenidoğan skandalı TBMM gündeminde! Saadet Partisinin önerisi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi

Boşanma davalarıyla ilgili karar! 1 yıla iniyor...

Boşanma davalarıyla ilgili karar! 1 yıla iniyor...

Görüntüler ortaya çıktı! Netanyahu'nun evinin yatak odasını vurmuşlar

Görüntüler ortaya çıktı! Netanyahu'nun evinin yatak odasını vurmuşlar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.