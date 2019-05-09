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42 koyunu için öldürülen kadının katil zanlısı, keşif yapmış (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 17:52 | Son Güncelleme

TOPRAĞA VERİLDİ Uşak'ın Sivaslı ilçesinde, arazide av tüfeğiyle vurulup, koyunları çalınan Gülşen Gündüz'ün (60) cenazesi, İzmir'deki otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi.

42 koyunu için öldürülen kadının katil zanlısı, keşif yapmış (2)

TOPRAĞA VERİLDİ
Uşak'ın Sivaslı ilçesinde, arazide av tüfeğiyle vurulup, koyunları çalınan Gülşen Gündüz'ün (60) cenazesi, İzmir'deki otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Gündüz'ün tabutu, cenaze aracıyla Sivaslı'ya bağlı Eldeniz köyündeki camiye getirildi. Uşak Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Çakın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yalçın Baysal ve Gündüz ailesi ile çok sayıda kişi cenazeye katıldı. Gülşen Gündüz'ün çiftçi ve besici eşi Kadir Gündüz, büyük üzüntü yaşarken, taziyeleri kabul etti. İkindi vakti kılınan namaz sonrası Gülşen Gündüz'ün cenazesi, Eldeniz Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Öte yandan olayla ilgili ismi açıklanmayan 5'inci şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusunun sürdürüldüğü bildirildi.

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)
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42 koyunu için öldürülen kadının katil zanlısı, keşif yapmış (2)42 koyunu için öldürülen kadının katil zanlısı, keşif yapmış (2)42 koyunu için öldürülen kadının katil zanlısı, keşif yapmış (2)

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