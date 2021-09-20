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  4. 42 milyon TL’lik dolandırıcılık davası! Avukata ceza yağdı

42 milyon TL’lik dolandırıcılık davası! Avukata ceza yağdı

20.09.2021 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de müvekkilini 42 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla yargılanan avukat, 15 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

42 milyon TL’lik dolandırıcılık davası! Avukata ceza yağdı

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık avukat O.K. sağlık sorunları nedeniyle katılmazken, sanık ve müşteki avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşma savcısı, mütalaasında, sanığın "belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Duruşmada esasa yönelik savunma yapan sanık avukatı, müvekkilinin suçsuz olduğunu belirterek beraatını talep etti. Müşteki avukatı ise sanığın cezalandırılmasını ve tutuklanmasını istedi.

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TOPLAMDA 15 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, müvekkilini 42 milyon lira dolandırdığı iddia edilen avukat O.K'ye "belgede sahtecilik" suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan ise 10 yıl hapis, 330 bin lira para cezası verdi.

Tutuksuz sanık için tutuklamaya yönelik yakalama kararı da çıkartıldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Kayseri
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