HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. 42 oğlak kesildi, kazanlar kuruldu! 150 yıllık konağa konvoyla geldi... İmamoğlu'ndan Ahmet Türk'e 'kayyum' ziyareti

42 oğlak kesildi, kazanlar kuruldu! 150 yıllık konağa konvoyla geldi... İmamoğlu'ndan Ahmet Türk'e 'kayyum' ziyareti

16.11.2024 11:44
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

İçerik devam ediyor
Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
16.11.2024 11:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk'ü ziyaret etti. Mardin'e gelen İmamoğlu'nu havalimanında Türk ve heyeti karşıladı. Dev araç konvoyuyla Türk'ün 150 yıllık evi olan Kasrı Kanco Konağı'na hareket edilirken; konaktaki hazırlık dikkat çekti. İmamoğlu ve CHP heyetini ağırlamak için 42 oğlak kesildi. 600 kişiye yemek hazırlanan konakta, etler 5 kazanda pişirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kayyum politikalarına karşı dayanışma için bu sabah Mardin'e gitti. Yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk ve beraberindeki heyet; İBB Başkanı İmamoğlu’nu Mardin Havalimanı’nda karşıladı.

2

İmamoğlu’nun beraberindeki heyette CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun da yer aldı.

1

İmamoğlu, Mardin Havalimanı’nda eş başkanlar tarafından karşılandıktan sonra Ahmet Türk’ün Kasrı Kanco Konağı'na gitti.

3

UZUN ARAÇ KONVOYU DİKKAT ÇEKTİ

İBB Başkanı, Ahmet Türk'ün Mardin'deki 150 yıllık evine uzun bir araç konvoyu ile giriş yaptı.

gdfgdfh

KONAKTA İMAMOĞLU İÇİN DEV HAZIRLIK

Kasrı Kanco Konağı’nda İmamoğlu ve CHP heyetini ağırlamak için 42 oğlak kesildi. 600 kişiye yemek hazırlanan konakta, etler 5 kazanda pişirildi. Yemek için yüzlerce kilo pirinç kullanıldı.

kazan

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Mardin Ahmet Türk kayyum
En Çok Okunan Haberler
'Yayına girmeden sordum' dedi, asgari ücret için rakam verdi

'Yayına girmeden sordum' dedi, asgari ücret için rakam verdi

Mike Tyson - Jake Paul maçını Jake Paul kazandı! Dev mücadele sonrası Mike Tyson'dan sevenlerine müjde geldi! "Bu son maçım değil"

Mike Tyson - Jake Paul maçını Jake Paul kazandı! Dev mücadele sonrası Mike Tyson'dan sevenlerine müjde geldi! "Bu son maçım değil"

CHP'li vekilden vahim Kızılay iddiası

CHP'li vekilden vahim Kızılay iddiası

Avukat da bunu yaşarsa… ‘Şikayet ettim, ifadesi bile alınmadı’

Avukat da bunu yaşarsa… ‘Şikayet ettim, ifadesi bile alınmadı’

Düğün davetiyesi dağıtan damat, kabusu yaşadı

Düğün davetiyesi dağıtan damat, kabusu yaşadı

Yer: Ankara! AVM'de kanlı hesaplaşma

Yer: Ankara! AVM'de kanlı hesaplaşma

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Gülümseten Kasım devam ediyor! İşte sizin için seçtiğimiz markalar

Gülümseten Kasım devam ediyor! İşte sizin için seçtiğimiz markalar

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Nike, Puma, Skechers... Spor ayakkabılarda büyük indirim

Nike, Puma, Skechers... Spor ayakkabılarda büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.