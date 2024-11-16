42 oğlak kesildi, kazanlar kuruldu! 150 yıllık konağa konvoyla geldi... İmamoğlu'ndan Ahmet Türk'e 'kayyum' ziyareti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kayyum politikalarına karşı dayanışma için bu sabah Mardin'e gitti. Yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk ve beraberindeki heyet; İBB Başkanı İmamoğlu’nu Mardin Havalimanı’nda karşıladı.

İmamoğlu’nun beraberindeki heyette CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun da yer aldı.

İmamoğlu, Mardin Havalimanı’nda eş başkanlar tarafından karşılandıktan sonra Ahmet Türk’ün Kasrı Kanco Konağı'na gitti.

UZUN ARAÇ KONVOYU DİKKAT ÇEKTİ

İBB Başkanı, Ahmet Türk'ün Mardin'deki 150 yıllık evine uzun bir araç konvoyu ile giriş yaptı.

KONAKTA İMAMOĞLU İÇİN DEV HAZIRLIK

Kasrı Kanco Konağı’nda İmamoğlu ve CHP heyetini ağırlamak için 42 oğlak kesildi. 600 kişiye yemek hazırlanan konakta, etler 5 kazanda pişirildi. Yemek için yüzlerce kilo pirinç kullanıldı.