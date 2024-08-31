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  4. 42 tane hayvanı arabaya doldurdu sınır kapısından geçmeye çalıştı

42 tane hayvanı arabaya doldurdu sınır kapısından geçmeye çalıştı

31.08.2024 10:36
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42 tane hayvanı arabaya doldurdu sınır kapısından geçmeye çalıştı! Yunanistan plakalı aracın içinden öyle şeyler çıktı ki...

42 tane hayvanı arabaya doldurdu sınır kapısından geçmeye çalıştı! Yunanistan plakalı aracın içinden öyle şeyler çıktı ki...

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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
31.08.2024 10:36
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Yunanistan’dan Edirne’ye giriş yapmak için yola çıkan araç, yurda giriş yaparken arama yapmak için durduruldu. Yapılan aramada kanguru, alpaka, geyik ve 42 cins hayvan ele geçirildi.

Yunanistan’ın Kastanies Sınır Kapısı’ndan Pazarkule Sınır Kapısı’na giriş yapan Yüksel D.’nin kullandığı KON 9982 Yunanistan plakalı otomobil, şüphe üzerine arama yapılmak için durduruldu. Yapılan aramada araçtan çıkanlar şoke etti.

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6 FARKLI TÜR 42 HAYVAN

Aracın koltuk ve bagajına konulan 23 uçan sincap, 3 alpaka, 3 kanguru, 12 papağan, 1 geyik olmak üzere 42 cins hayvan ele geçirildi. Kayda alınan görüntüde hayvanların zor şartlar altında yolculuk ettiği ve nefes almalarında güçlük çektikleri göze çarptı.
Otomobil sürücüsü Yüksel D., gözaltına alındı. El konulan hayvanlar İstanbul Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
hayvan
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