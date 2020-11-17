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42 yaşındaki seyyar satıcıyı eve çağırıp darp etmişler! Korkunç anlar

17.11.2020 15:29 | Son Güncelleme:
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42 yaşındaki seyyar satıcıyı eve çağırıp darp etmişler! Korkunç anlar

Burdur'da eve seyyar satıcı çağıran bir grup genç, seyyar satıcıyı bir kadının kızını sattığını iddia ederek darp etti. 42 yaşındaki seyyar satıcı Osman Oflaz'ı tekme tokat döven gençlerin yaptıkları odada bulunan kişiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntüleri ortaya çıkaran gençlerden 4'ü yakalandıktan sonra serbest bırakılırken 1 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Burdur'da 12 Kasım günü öğle saatlerinde meydana gelen olayda bir grup gencin bir adamı darp ettiği ihbarında bulunuldu. Bunun üzerine harekete geçen Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Olayın faili olduğu belirlenen R.D., A.D.K., S.D. ve U.G. adlı 4 şüpheli polisin çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında 'silahla kasten yaralama' suçundan işlem yapıldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı. Darp edilen kişinin ise kentte seyyar satıcılık yapan Osman Oflaz olduğu belirlendi. Oflaz'ın kendisini darp eden kişiler hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

ÖNCE KAFA ATTI, SONRA TEKME TOKAT DÖVDÜ

Olay sırasında çekilen cep telefonu görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, 3'ü kadın toplam 7 kişinin bulunduğu bir evde, genç erkeklerden birinin, önünde duran Osman Oflaz'ı iki eliyle boynundan tutarak beklediği, bu sırada kadınlardan birinin ‘Aşkım’ diye seslendiği duyuldu. Ardından gencin, "Ne olur, ben sana şunu söyleyeyim. Bak ne olur biliyor musun?" dediği, ellerini karnında birleştirmiş vaziyette gencin önünde bekleyen Osman Oflaz'ın ise "Öldürür müsün?" dediği duyuldu. Bunun hemen ardından gencin Osman Oflaz'a önce kafa attığı ardından da yere düşmesi sonrası tekme tokat dövdüğü görüldü. Hemen ardından diğer iki gencin de Oflaz'a doğru hücum ederek tekme ve tokatlarla saldırdığı görüntülerde, genç kadınlardan birinin de adama tekme attığı yer aldı.

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'HAYIR, HAYIR' DİYE HAYKIRDI

Yere düşen Osman Oflaz'a tekme ve tokatlarla saldırmaya devam eden gençlerden birinin daha sonra eline aldığı sopayla geri geldiği görülürken, yaşlı adamın bunun üzerine "Hayır, hayır" diye haykırdığı anlar görüntülere yansıdı. Görüntüde gencin sopayla Osman Oflaz'a vurduğu görülmezken, tekmelerle saldırmaya devam ettiği anlar anbean kaydedildi. Olay anında iki ayrı görüntü çekildiği görülürken, bunları ortamdaki iki genç kadının çektiği, bunlara göre nispeten yaşlı görülen diğer kadının ise duvara yaslanıp, çömelerek olayları takip ettiği görüldü.

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'ŞİKAYETÇİ OLDUM'

Olayda darp edilen Osman Oflaz yaşananları Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Kendisinin tuzağa düşürüldüğünü söyleyen Osman Oflaz, "Bir akşam telefon açıp eve çağırdılar. Sonra da darp ettiler. Benim bir kadının kızını sattığını söylediğimi iddia edip darp ettiler. Şikayetçi oldum. Valilik olayın peşinde. Kardeşimle tartıştığımız için daha önce cezaevine girmiştim. Koronavirüs nedeniyle Burdur Açık Cezaevi'nden çıktım" dedi.

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DHA

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