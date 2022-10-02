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  4. 4﻿2 yıl önce gönderilen kartpostal alıcısına yeni ulaştı

4﻿2 yıl önce gönderilen kartpostal alıcısına yeni ulaştı

01.10.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda’da 42 yıl önce postaya verilen bir kartpostal, ancak Cuma günü alıcısına teslim edilebildi. Adres doğru olmasına rağmen alıcısına 42 yıl boyunca neden ulaştırılamadığı araştırılıyor.

4﻿2 yıl önce gönderilen kartpostal alıcısına yeni ulaştı

Hollanda’da 42 yıl önce postaya verilen bir kartpostal, ancak Cuma günü alıcısına teslim edilebildi.

Kartpostalın gönderildiği 64 yaşındaki Ludwina Verhoevan, gönderide imzası bulunan eniştesinin birkaç yıl önce öldüğünü belirterek, kartın şimdi ortaya çıkmasının "çok özel" olduğunu söylüyor.

Hollanda Posta İdaresi, adres doğru olmasına rağmen, kartpostalın alıcıya neden teslim edilemediğini araştırıyor.

1980 YILINDA POSTAYA VERİLDİ

Hollanda medyasına göre, kartpostal, 1980 yılında Breda kenti yakınlarındaki bir tatil kampından, Lahey yakınlarındaki Nieuw-Vennep kasabasında yaşayan Ludwina Verhoeven için postaya verildi.

eski kartpostallar

Tatil kampından 5 farklı görüntünün yer aldığı kartpostalı, Ludwina Verhoeven'ın kızkardeşi Veronica ve eniştesi Jan gönderdi.

Ancak Ludwina Verhoevan, kartın varlığından hiç haberdar olmadı. Ta ki, geçen hafta, Breda yakınlarındaki Roosendaal posta sınıflama merkezi, "alıcı bulunamadığı" gerekçesiyle kartı, gönderilen adrese iade edene kadar.

İsim değiştirip, yenilenen tatil kampının çalışanları, 42 yıl sonra iade edilen kart nedeniyle şaşkınlık yaşarken, konuyu medya ile paylaştı.

HALA AYNI EVDE OTURDUĞU BELİRLENDİ

Yapılan araştırma sonucu, gönderilen adresin doğru olduğu ve Ludwina Verhoeven'ın hâlâ aynı evde oturduğu belirlendi.

Kartpostal, 42 yıllık gecikmeyle Cuma günü Hollandalı kadına teslim edildi. Kartta imzası buluna eniştesi Jan'ın birkaç yıl önce öldüğünü belirten Verhoeven, o nedenle bunun çok özel bir sürpriz olduğunu düşünüyor.

Ancak Verhoeven, karttaki adresin doğru olmasına rağmen neden daha önce gelmediğini merak ediyor.

'MUHTEMELEN...!

Hollanda Posta İdaresi (PostNL) konuyu araştırıyor. Kurumun sözcüsüne göre, "Muhtemelen o zaman kart kayboldu ve bir taşınma veya tadilat sırasında yeniden ortaya çıktı.

Yusuf Özkan | Lahey

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda kartpostal
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