42 yıllık Anadol'un son hali hayran bıraktı! İçini ceviz ağacıyla kapladı

Baba mesleği marangozluğu küçük yaşlarda öğrenen Mustafa Maraz, 5 yıl önce aldığı "Anadol" marka kamyonetin içini ve kasa kısmını ahşap kaplamaya karar verdi.

Kamyonetin içindeki bütün plastik ve sökülebilir aksamların tamamını çıkartan Maraz, parçaların ölçülerine göre ceviz ağacından parçalar hazırlayarak araca monte etti.

2 ayda kamyonetin içini tamamen ceviz ağacıyla kaplayan Maraz, 42 yıllık kamyoneti ahşapla yeniden yorumladı.

Ahşap ustası Mustafa Maraz, AA muhabirine, babasının, mesleği başkasının yanında öğrenmesini istediği için küçük yaşlarda İstanbul'a gittiğini, burada mesleği öğrendiğini söyledi.

Uzun bir süre İstanbul'da çalıştıktan sonra memleketine döndüğünü ve 30 yıldır Ilgaz'da mobilya üzerine çalışmalar yaptığını anlatan Maraz, "Ahşap üzerine yapamayacağım hiçbir şey yoktur. Mobilya, mutfak dolabı, vestiyer her şeyi yapıyorum. Babam küçükken beni kendi yanında çalıştırmadı, arkadaşının yanında yetiştirdi beni." diye konuştu.

"Anadol" marka araçlara merakı olduğunu, bundan 5 yıl önce kamyoneti aldığını aktaran Maraz, "Aracı aldığımda çalışmaz vaziyetteydi. Bu aracı 2 bin 500 liraya aldım. Arabanın her yerini söktüm, boyasını da içindeki mobilyasını da kendim yaptım." dedi.