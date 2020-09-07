HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 42 yıllık Anadol'un son hali hayran bıraktı! İçini ceviz ağacıyla kapladı

42 yıllık Anadol'un son hali hayran bıraktı! İçini ceviz ağacıyla kapladı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2020 10:55 | Son Güncelleme

Çankırı'da 5 yıl önce aldığı 42 yıllık Anadol marka kamyoneti ceviz ağacı ile kaplayan 64 yaşındaki Mustafa Maraz, araçtaki en küçük değişikliği bile kendi elleriyle yaptı. Ahşap ustasının eserini görenlerse direk telefonuna sarılarak fotoğraf çekti.

42 yıllık Anadol'un son hali hayran bıraktı! İçini ceviz ağacıyla kapladı

Baba mesleği marangozluğu küçük yaşlarda öğrenen Mustafa Maraz, 5 yıl önce aldığı "Anadol" marka kamyonetin içini ve kasa kısmını ahşap kaplamaya karar verdi.

Kamyonetin içindeki bütün plastik ve sökülebilir aksamların tamamını çıkartan Maraz, parçaların ölçülerine göre ceviz ağacından parçalar hazırlayarak araca monte etti.

2 ayda kamyonetin içini tamamen ceviz ağacıyla kaplayan Maraz, 42 yıllık kamyoneti ahşapla yeniden yorumladı.

Ahşap ustası Mustafa Maraz, AA muhabirine, babasının, mesleği başkasının yanında öğrenmesini istediği için küçük yaşlarda İstanbul'a gittiğini, burada mesleği öğrendiğini söyledi.

20200907_2_44230264_57952532_Web

Uzun bir süre İstanbul'da çalıştıktan sonra memleketine döndüğünü ve 30 yıldır Ilgaz'da mobilya üzerine çalışmalar yaptığını anlatan Maraz, "Ahşap üzerine yapamayacağım hiçbir şey yoktur. Mobilya, mutfak dolabı, vestiyer her şeyi yapıyorum. Babam küçükken beni kendi yanında çalıştırmadı, arkadaşının yanında yetiştirdi beni." diye konuştu.

20200907_2_44230264_57952533_Web

"Anadol" marka araçlara merakı olduğunu, bundan 5 yıl önce kamyoneti aldığını aktaran Maraz, "Aracı aldığımda çalışmaz vaziyetteydi. Bu aracı 2 bin 500 liraya aldım. Arabanın her yerini söktüm, boyasını da içindeki mobilyasını da kendim yaptım." dedi.

20200907_2_44230264_57952534_Web

Ahşabın plastikten daha sağlıklı olduğunu, bu yüzden aracın içini tamamen ceviz ağacıyla kapladığını söyleyen Maraz, şöyle devam etti:

20200907_2_44230264_57952540_Web

"Ağaç sağlık için daha uygundur. Arabanın direksiyonu, torpido, her yerini ahşap yaptım. Bütün plastik aksamını söktüm attım, hepsini ahşap yaptım. Koltukları da hakiki deriyle kapladım. Araç üzerine uzun uğraşlar verdim. Her aracı bu şekilde ahşapla kaplayabilirim."

"BABAM DA ANADOL'A MERAKLIYDI"

20200907_2_44230264_57952537_Web

Ahşapla kapladığı kamyonetin direksiyonuna kalp içinde "Canım Babam" yazan Maraz, babasının çok istemesine rağmen, yeterli parayı biriktiremediği için bir "Anadol"a sahip olamadığını belirtti.

20200907_2_44230264_57952542_Web

Yaptığı aracı babasının görmesini çok istediğini ifade eden Maraz, "Babam öleli 23 sene oldu. Daha önce babam bir 'Anadol' alamadı. Ben de onun anısını yaşatmak için bunu buraya yazdım. Keşke babam sağ olsaydı da görseydi diye bu yazıyı yazdım." dedi.

20200907_2_44230264_57952543_Web

AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Fındıkzade'deki tek odalı evden kral dairesine! Fındıkzade'deki tek odalı evden kral dairesine!
Yürekler ağza geldi! Otobüsün arkasında böyle ilerlediYürekler ağza geldi! Otobüsün arkasında böyle ilerledi
Domates çorbası nasıl yapılır? Domates çorbası nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Dolmuş şoföründen sokak ortasında kanlı infaz
Dolmuş şoföründen sokak ortasında kanlı infaz
Kısıtlamalar geri gelecek mi? Kritik Kabine Toplantısı bugün
Kısıtlamalar geri gelecek mi? Kritik Kabine Toplantısı bugün
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Görev süresi dolan ABD askeri ağladı: PKK'ya yardım edemeyeceğim
Görev süresi dolan ABD askeri ağladı: PKK'ya yardım edemeyeceğim
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
Ünlü oyuncular koronavirüse yakalandı! Dizinin çekimleri durduruldu
Ünlü oyuncular koronavirüse yakalandı! Dizinin çekimleri durduruldu
İlginizi Çekebilir
Yeni Düğün Genelgesi ile düğünler nasıl olacak?
Yeni Düğün Genelgesi ile düğünler nasıl olacak?
Doktor-hemşire kavgası hastanede bitti
Doktor-hemşire kavgası hastanede bitti
Ölüm orucunda ölen Ebru Timtik kimdir?
Ölüm orucunda ölen Ebru Timtik kimdir?
"Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabında yer alan sapkın ifadeler!
"Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabında yer alan sapkın ifadeler!
Hasta bakıcıdan hemşireye cinsel taciz! Böyle yardım istedi
Hasta bakıcıdan hemşireye cinsel taciz! Böyle yardım istedi
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yürekler ağza geldi! Otobüsün arkasında böyle ilerledi
Yürekler ağza geldi! Otobüsün arkasında böyle ilerledi
Tanesi 20 lira! Adeta güzellik iksiri...
Tanesi 20 lira! Adeta güzellik iksiri...
İlginç görüntü! TEM Otoyolu'nda kilometrelerce ters yönde gitti
TEM'de ilginç görüntü! Kameralar anbean kaydetti
Halkın bağışlarıyla alınmıştı! 'Zafranbolu' artık turizme katkı sağlıyor
Halkın bağışlarıyla alınan uçak: Zafranbolu
Arnavutköy'de ilginç kaza! Trafiğe kapalı yolda kum yığınına böyle çarptı
Trafiğe kapalı yolda ilginç kaza kameraya böyle yansıdı
Yasağı umursamadılar! Otomobilin farıyla bahçeyi aydınlatıp kına gecesi yaptılar
Yasağa rağmen yaptılar! Otomobilin farıyla bahçeyi aydınlatıp...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.