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425 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 12:40 | Son Güncelleme

Ankara'da 425 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurumlarına ataması törenle yapıldı.

Ankara'da 425 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurumlarına ataması törenle yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sadece bu yılın ilk 6 ayında bin 194 hak sahibimizin ataması yapıldı. Bugün kamu kurumlarımıza yerleşecek 425 kardeşimizle beraber bu sayı bin 619'a ulaştırmış olacağız" dedi.

Başkentte 425 şehit, gazi ve gazi yakınlarının kamu kurum ve kuruluşlarına atama töreni, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda gerçekleştirildi. Törene; Bakan Selçuk, Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, şehit ve gazi yakınları ile gaziler katıldı. Törende konuşan Bakan Selçuk, atama törenini 19 Eylül Gaziler Günü'nde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

'ATAMALARI PERİYODİK OLARAK SÜREKLİ YAPIYORUZ'
Bakan Selçuk, AK Parti hükümetleri döneminde şehit yakınlarına sağlanan istihdam haklarını birden ikiye çıkardıklarını söyleyerek, "Hükümetlerimiz döneminde istihdam hakkı kapsamının genişletilmesinin yanı sıra; hak sahiplerinin başvuru ve atama süreçlerinde de niteliksel bazı iyileştirmeler yapmış olduk. Bu süreçte de atamaları kolaylaştıran ve hızlandıran tedbirleri hayata geçirdik. Atamalar yılda sadece 2 değil, periyodik sistemlerle yıl içinde sürekli yapıyoruz atamalarımızı. Ayrıca eskiden sadece memur ve hizmetli kadrolarına atama yapılırken, Öğrenim durumuna göre ihraz edilen unvanlara atanma imkânı sunmuş olduk. Hak sahipleri artık öğretmen, hemşire, mühendis gibi unvanlı kadrolara da atanabiliyor. Hizmetli unvanında çalışan gazilerimizin memur unvanlı kadrolara geçmesine imkân sağladık. Böylece ileride doğabilecek hak kayıplarının önüne geçmiş olduk" dedi.

'42 BİN 537 ŞEHİT YAKINI, GAZİ VE GAZİ YAKININI YERLEŞTİRDİK"
2002 yılına kadar sadece 6 bin 315 vatandaşa istihdam hakkı sağlandığını söyleyen Bakan Selçuk, AK Parti döneminde 36 bin şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının kamu kurumlarında istihdamını sağladıklarını bildirdi. Bakan Selçuk, "Sadece bu yılın ilk altı ayında bin 194 hak sahibimizin ataması yapıldı. Bugün kamu kurumlarımıza yerleşecek 425 kardeşimizle beraber bu sayı bin 619’a, ulaştırmış olacağız. 1995’ten bu yana da kamu kurumlarına 42 bin 537 hak sahibini yerleştirmiş olacağız. Bu rakamlar AK Parti Hükümetlerimizin şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımıza yönelik hizmetlerde gösterdiği hassasiyetin, size olan yakınlığımızın da bir göstergesi aynı zamanda. Biz istiyoruz ki sizler daha müreffeh daha mutlu bir yaşam sürün. Bunu da vatanımıza olan hizmet aşkımızın bir gereği olarak yapmaktayız" diye konuştu. Konuşmadan sonra 425 kişinin ataması noter huzurunda elektronik ortamda yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Salondan görüntü
-Bakan Selçuk'un konuşması
-Atama yapılması
-Detay

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Haluk KARAASLAN/ANKARA,(DHA)

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