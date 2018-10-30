42'nci kattan atlayıp, AVM'nin çatısına düşen genç uyutuluyor

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA'da, 42 katlı plazanın en üst katındaki restorandan atladığı öne sürülen ve alışveriş merkezinin çatısına düşmesi sonucu, vücudunun büyük bir bölümünde kırıklar oluşan Azerbaycan uyruklu Tehran Alimoğ'un (23), yoğun bakım ünitesinde uyutulduğu bildirildi. Alimoğ'un, ailesi ve yakınlarına ise henüz ulaşılamadı.

Olay, cumartesi günü saat 13.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesine bağlı Feritpaşa Mahallesi Kule Caddesi'nde bulunan, kentin plaka numarasından esinlenerek yapılan, bölgenin en yüksek binasında meydana geldi. 42 katlı plazanın en üst katındaki restoranın terasına çıkan genç, iddiaya göre, kendisini boşluğu bıraktı. Plazanın bitişiğindeki alışveriş merkezinin yemek bölümünün çatısına düşen genç, ağır yaralandı. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kartonpiyer tabaka üzerine düşen ve hareket etmekte zorluk çeken genci kurtarmak için tavanı kırdı. Daha sonra sedyeye alınıp, iple aşağı sarkıtılan genç, ambulansa bindirildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı genç, ambulansla Meram Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

Polis, üzerinden nüfus cüzdanı çıkmayan gencin kimliğini belirlemek için cep telefonu rehberinden arkadaşlarını aradı. Bunun üzerine gencin, Azerbaycan uyruklu Tehran Alimoğ olduğu belirlendi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürdürülen vücudunun büyük bir bölümünde kırıklar oluşan Tehran Alimoğ'un, uyutulduğu öğrenildi. Alimoğ'un, ailesi ve yakınlarına ise henüz ulaşılamadığı belirtildi.