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42'nci kattan atlayıp, AVM'nin çatısına düşen gencin durumu kritik

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 14:07 | Son Güncelleme

KONYA'da, 42 katlı plazanın en üst katındaki restorandan atladığı öne sürülen ve alışveriş merkezinin çatısına düşüp, ağır yaralan Azerbaycan uyruklu Tehran A.'nın (23) yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürdürülüyor.

42'nci kattan atlayıp, AVM'nin çatısına düşen gencin durumu kritik

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - KONYA'da, 42 katlı plazanın en üst katındaki restorandan atladığı öne sürülen ve alışveriş merkezinin çatısına düşüp, ağır yaralan Azerbaycan uyruklu Tehran A.'nın (23) yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürdürülüyor. Gencin hayati tehlikesi olduğu belirtildi.
Olay, dün saat 13.30 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesine bağlı Feritpaşa Mahallesi Kule Caddesi'nde bulunan, kentin plaka numarasından esinlenerek yapılan, bölgenin en yüksek binasında meydana geldi. 42 katlı plazanın en üst katındaki restoranın terasına çıkan genç, iddiaya göre, kendisini boşluğu bıraktı. Plazanın bitişiğindeki alışveriş merkezinin yemek bölümünün çatısına düşen genç, ağır yaralandı. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kartonpiyer tabaka üzerine düşen ve hareket etmekte zorluk çeken genci kurtarmak için tavanı kırdı. Daha sonra sedyeye alınıp, iple aşağı sarkıtılan genç, ambulansa bindirildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı genç, ambulansla Meram Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.
Polis, üzerinden nüfus cüzdanı çıkmayan gencin kimliğini belirlemek için cep telefonundan yakınlarını ve arkadaşlarını aradı. Bunun üzerine gencin, Azerbaycan uyruklu Tehran A. olduğu belirlendi.
Yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürdürülen Tehran A.'nın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürdürülüyor.

​FOTOĞRAFLI

42'nci kattan atlayıp, AVM'nin çatısına düşen gencin durumu kritik42'nci kattan atlayıp, AVM'nin çatısına düşen gencin durumu kritik42'nci kattan atlayıp, AVM'nin çatısına düşen gencin durumu kritik42'nci kattan atlayıp, AVM'nin çatısına düşen gencin durumu kritik

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