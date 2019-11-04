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43 aydır kayıp olan 6 yaşındaki Yasin'in babası: Oğlumu yeniden arasınlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 09:55 | Son Güncelleme

KONYA'nın Akören ilçesindeki evlerinin önünde oynadığı sırada kaybolan 6 yaşındaki Yasin Şahin'in izine aradan geçen 43 aya rağmen rastlanamadı.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'nın Akören ilçesindeki evlerinin önünde oynadığı sırada kaybolan 6 yaşındaki Yasin Şahin'in izine aradan geçen 43 aya rağmen rastlanamadı. Baba Yavuz Şahin (39), "Yasin'im kaybolalı 43 ay oldu. Ne bir ses var ne bir iz var. Yasin'imi soran bile yok. Ne olursa olsun Yasin'imin bulunmasını istiyorum. Arama çalışmaları yeniden başlasın. Belki bir iz bulunur" dedi.
Akören'e bağlı Belkuyu Mahallesi'nde yaşayan Ümmü -Yavuz Şahin çiftinin 5 çocuğundan biri olan Yasin, 4 Nisan 2016'da, evlerinin önünde oynadığı sırada kayboldu. Yasin'in bulunması için aynı gün jandarma ve AFAD ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı. Köylülerin de destek verdiği çalışmalar kapsamında evin çevresi ile su kuyuları, foseptikler, sarnıçlar, mağaralar arandı. Ağaçlık alanlar ile çalılıkların dipleri kontrol edildi. Askeri helikopter ve insansız hava aracı (İHA) da kullanılan arama kurtarmada, Çarşamba Çayı ve aktığı Apa Gölü girişinde, Mersin'den gelen dalgıç polisler sonar cihazlarıyla tarama yaptı. 80 kilometrelik alanda yapılan tüm çalışmalar, 24 gün sonra sonlandırıldı.
ÖZEL EKİPTE BULAMADI
İçişleri Bakanlığı'nca kayıp çocukların bulunması için Ankara'dan görevlendirilen, polis ve askerlerden oluşan özel ekip, geçen yılın Temmuz ayında Konya'ya gelerek, ikinci kez çalışma başlattı. Dosyayı yeniden açan özel ekip, emniyet ve jandarma yetkililerinden bilgi aldı. Aile üyeleri ve mahalleliyle görüştü. Ancak kayıp Yasin'in izine rastlayamadı.
'YASİN'İM TEKRAR ARANSIN'
Yasin'in kaybolmasının üzerinden 43 ay geçtiğini söyleyen baba Yavuz Şahin, "Yasin'im kaybolalı 43 ay oldu. Ne bir ses var ne bir iz. Yasin'imi soran bile yok. Ne olursa olsun Yasin'imin bulunmasını istiyorum. Arama çalışmaları yeniden başlasın. Belki şimdi bir iz bulunur"diye konuştu. ​

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