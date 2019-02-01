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43 evde hırsızlık yapan 'çete' tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 21:24 | Son Güncelleme

ADANA?nın Pozantı ilçesinde 43 evden çeşitli eşyalar çalan 5 kişilik hırsızlık çetesi suçüstü yakalandı.

ADANA?nın Pozantı ilçesinde 43 evden çeşitli eşyalar çalan 5 kişilik hırsızlık çetesi suçüstü yakalandı. Çete üyeleri çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü, üst üste gelen evlerden yapılan hırsızlık ihbarları üzerine soruşturma başlattı. Ekiplerin 8 günlük araştırması ve takibi sonucunda 5 kişilik hırsızlık çetesi girdikleri son evde suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. İlçenin çeşitli mahallerinde ve yayla bölgelerinde toplamda 43 eve girerek hırsızlık yaptıkları tespit edilen Y.E.Ö, M.E.M, İ.Ö, M.H ve Y.E.Ö adlı şahıslar eminyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Pozantı M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Polisin yaptığı inceleme sonucu 5 şüphelinin girdikleri 43 evden toplamda 8 televiyon, 4 av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca, buzdolabı, bulaşık makinesi, 2 çim biçme makinesi, laptop, 70 tabanca fişeği, 180 av tüfeği fişeği ve çok sayıda giyim ve mutfak malzemesi ele geçirildi.

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