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43 ilin bağlantı noktasında bulunuyor! "Kilit kavşak"ta dönüş hareketliliği

12.07.2022 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayramın son gününde dönüş hareketliliği başladı. 43 ilin bağlantı noktasında bulunan şehirde oluşan trafik yoğunluğu fotoğraflara yansıdı.

43 ilin bağlantı noktasında bulunuyor! "Kilit kavşak"ta dönüş hareketliliği

Kurban Bayramı tatilinin son gününde vatandaşların dönüşe geçmesiyle "kilit kavşak" olarak bilinen Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Bayram tatilini şehir dışında geçirenler, dönüş yolculuğuna başladı. Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de, trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.

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TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar oldukça yavaş ilerliyor.

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Kara yolları ekipleri tatil öncesi trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapatmıştı.

Trafik yoğunluğunun aralıklarla hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale
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