43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de trafik yoğunluğu! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Kurban Bayramı dolayısıyla verilen 9 günlük süreyi memleketlerinde yada tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğuna neden oldu. Ankara-Samsun D-200 kara yolunda oluşan trafik, yer yer durma noktasına geldi. Kırıkkale-Kayseri D-765 kara yolunda ise trafik normalin altında seyretti.

BAZI KAVŞAKLAR KAPATILDI

Kilometrelerce oluşan araç trafiği "dron" ile havadan görüntülendi. Yoğunluk karşısında trafik ekipleri, ulaşımın aksamaması için çaba gösterdi. Bazı kavşaklar ise trafiğin rahat akışının sağlanması için beton bariyer ve uyarı levhalarıyla kapatıldı.

Kaynak: İHA

