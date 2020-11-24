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  4. 43 ilin geçiş güzergâhında “HES kodu” denetimi: Yolcular tek tek kontrol ediliyor

43 ilin geçiş güzergâhında “HES kodu” denetimi: Yolcular tek tek kontrol ediliyor

24.11.2020 09:35 | Son Güncelleme:
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Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergâhındaki Kırıkkale’de yer alan kilit kavşakta, otobüslerle şehirlerarası seyahat eden yolcuların “HES kodu” kontrol edildi.Kırıkkale Valiliği koordinesinde korona virüs tedbirler kapsamında İl Salgın Denetim ekipleri tarafından kent genelinde pozitif vaka artışının önüne geçebilmek için denetimler sürüyor.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergâhındaki Kırıkkale’de yer alan kilit kavşakta, otobüslerle şehirlerarası seyahat eden yolcuların “HES kodu” kontrol edildi.
Kırıkkale Valiliği koordinesinde korona virüs tedbirler kapsamında İl Salgın Denetim ekipleri tarafından kent genelinde pozitif vaka artışının önüne geçebilmek için denetimler sürüyor. Bu kapsamda ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki kilit kavşakta, şehirlerarası ve şehir içi toplu taşıma araçlarında sürücü ve yolcuların Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile GBT’leri sorgulandı. Ekipler yolcu ve sürücüleri maske, sosyal mesafe ile hijyen konularında uyarıda bulundu.

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