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43 ilin geçiş güzergahında sıkı ‘korona virüsü’ denetimi: Toplu taşıma araçları tek tek durduruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2020 12:33 | Son Güncelleme

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale’de yer alan kilit kavşakta, şehirler arası ve şehir içi toplu ulaşım araçları ile ticari taksiler tek tek durdurularak korona virüse yönelik tedbirler kontrol edildi.Çin’in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye dahil birçok ülkede etkisini sürdüren korona virüs (Covid-19) pandemisine karşı Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerince, denetimler üst düzeyde tutuluyor.İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde yapılan korona virüsü denetimlerinin sahada daha etkin yapılması için “korona virüsü salgını denetimleri” konulu genelge kapsamında, 43 ilin geçiş güzergahındaki kilit kavşakta, şehirler arası ve şehir içi toplu ulaşım araçları ile ticari taksiler tek tek durdurularak korona virüsü tedbirleri kontrol edildi.Kontrollü sosyal hayat döneminde korona virüs salgınıyla mücadelenin etkin sürdürülebilmesi için Bölge Trafik Kontrol Noktasındaki ekiplerce, şehirler arası seyahat eden yolcuların HES kodu sorgulandı.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale’de yer alan kilit kavşakta, şehirler arası ve şehir içi toplu ulaşım araçları ile ticari taksiler tek tek durdurularak korona virüse yönelik tedbirler kontrol edildi.
Çin’in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye dahil birçok ülkede etkisini sürdüren korona virüs (Covid-19) pandemisine karşı Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerince, denetimler üst düzeyde tutuluyor.
İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde yapılan korona virüsü denetimlerinin sahada daha etkin yapılması için “korona virüsü salgını denetimleri” konulu genelge kapsamında, 43 ilin geçiş güzergahındaki kilit kavşakta, şehirler arası ve şehir içi toplu ulaşım araçları ile ticari taksiler tek tek durdurularak korona virüsü tedbirleri kontrol edildi.
Kontrollü sosyal hayat döneminde korona virüs salgınıyla mücadelenin etkin sürdürülebilmesi için Bölge Trafik Kontrol Noktasındaki ekiplerce, şehirler arası seyahat eden yolcuların HES kodu sorgulandı. Ayrıca araçlarda hijyen denetimi yapan ekipler, yolcular ve sürücülerin maske kuralına uyup uymadıklarını da kontrol etti.
"Memnunuz, böyle devam etmesini de istiyoruz"
Kontrollerden memnun kaldıklarını belirten şoför Murat Nafçı, “Sağlığımız için geleceğimiz için ülkemiz ve vatanımız için gerekli olan bir uygulama. Memnunuz, böyle devam etmesini de istiyoruz. Biz zaten her türlü tedbiri alıyoruz. Gerek hijyen konusunda yolcularımızın HES kodu konusunda gerekli önlemleri hem şirket olarak hem personel olarak alıyoruz” dedi.
AŞTİ otogarda da denetimlerin yapıldığını ifade eden şoför Kazım Taşçı, korona virüs tedbirlerine ilişkin bütün denetimlerin yapıldığını söyledi.

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