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43 ilin geçiş güzergahında yoğun sis

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 10:16 | Son Güncelleme

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve ’kilit kavşak’ diye adlandırılan Kırıkkale’de, sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi, ulaşımı olumsuz etkiledi.Hava sıcaklığının 0 derece ölçüldüğü Kırıkkale’de sabahın erken saatlerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve ’kilit kavşak’ diye adlandırılan Kırıkkale’de, sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi, ulaşımı olumsuz etkiledi.
Hava sıcaklığının 0 derece ölçüldüğü Kırıkkale’de sabahın erken saatlerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar indi. Sis, ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" diye adlandırılan Ankara-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri karayolunda seyreden sürücülerin görüş mesafesini düşürerek sürücülerin araçlarıyla yavaş seyretmesine neden oldu. Polis, ’kilit kavşak’ta olası kazalara karşı önlem alarak trafiği yönlendirdi. Emniyet şeridinden geçen bazı sürücülere de idari para cezası uygulandı.
Ankara’dan Kırıkkale’ye gelen Duran Bağrıaçık, "Ankara’dan geliyorum, şu an da yol baya bir sisli. Sis bazı yerlerde yoğunlaşıyor. Yolda ufak çaplı kazalar var. Sürücülerin dikkatli olmaları iyi olur. Bazı yerlerde trafik yoğun ama akıcı. Şoförler genelde dikkatli yavaş bir şekilde geliyorlar" dedi.

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