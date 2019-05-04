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43 ilin geçiş güzergahındaki kritik noktalara havadan ve karadan denetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 10:21 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de 43 ilin geçiş güzergahındaki kritik öneme sahip olan tesisler ve karayolu trafiği helikopter ile havadan denetlendi.

Kırıkkale’de 43 ilin geçiş güzergahındaki kritik öneme sahip olan tesisler ve karayolu trafiği helikopter ile havadan denetlendi. Diğer taraftan da jandarma ve polis ekipleri de karadan trafik uygulaması yaptı.
Kırıkkale’deki Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) ile TÜPRAŞ Kırıkkale Rafinesi hassas ve kritik tesislerle ilgili ilave planlara ilişkin tedbirler havadan incelendi. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki binlerce aracın geçtiği kavşakta, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de trafik uygulaması yaptı. Ramazan Bayramı ve yaz aylarında trafikteki araç yoğunluğunun artması dolayısıyla yaşanabilecek kazaların önüne geçebilmek amacıyla Valilik tarafından şimdiden tedbirler alınarak denetimler arttırıldı. Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve güven içerisinde karayollarında seyahat edebilmelerini temin etmek maksadıyla 43 ilin geçiş güzergahında trafik kontrol ve denetimlerinin aralıksız olarak sürdürüleceği öğrenildi.
Denetim sonrası açıklamalarda bulunan Vali Sezer, Kırıkkale’nin özellikle kritik tesisleriyle ilgili alınan güvenlik tedbirlerini yerinde gördüklerini belirterek, "Bütüncü bir bakış açısıyla planlama imkanımız oldu. Bunları inşallah hayata geçireceğiz. Diğer bir konuda ilimiz malumunuz 43 ilin kavşak noktası. Bununla ilgili de özellikle yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı ve yaz ayları dolayısıyla trafik yoğunluğu iki kat artış gösteriyor. Bir de trafik tedbirleri açısından yol güzergahında neler yapılabilir onları daha önce konuşmuştuk ama yukarıdan da görme imkanımız oldu. Aynı zamanda arkadaşlar da trafik uygulaması yaptılar yerle irtibatlı bir şekilde. İnşallah bizim açımızdan faydalı bir gezi oldu planlama noktasında. Ben teşekkür ediyorum bizim Jandarma Havacılık Komutanlığımıza" diye konuştu.
Denetimlerde, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu ve İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Ayhan Vural’da bulundu.

43 ilin geçiş güzergahındaki kritik noktalara havadan ve karadan denetim

43 ilin geçiş güzergahındaki kritik noktalara havadan ve karadan denetim

43 ilin geçiş güzergahındaki kritik noktalara havadan ve karadan denetim

43 ilin geçiş güzergahındaki kritik noktalara havadan ve karadan denetim

43 ilin geçiş güzergahındaki kritik noktalara havadan ve karadan denetim

43 ilin geçiş güzergahındaki kritik noktalara havadan ve karadan denetim

43 ilin geçiş güzergahındaki kritik noktalara havadan ve karadan denetim

43 ilin geçiş güzergahındaki kritik noktalara havadan ve karadan denetim

43 ilin geçiş güzergahındaki kritik noktalara havadan ve karadan denetim

43 ilin geçiş güzergahındaki kritik noktalara havadan ve karadan denetim

43 ilin geçiş güzergahındaki kritik noktalara havadan ve karadan denetim

43 ilin geçiş güzergahındaki kritik noktalara havadan ve karadan denetim

43 ilin geçiş güzergahındaki kritik noktalara havadan ve karadan denetim

43 ilin geçiş güzergahındaki kritik noktalara havadan ve karadan denetim

43 ilin geçiş güzergahındaki kritik noktalara havadan ve karadan denetim

43 ilin geçiş güzergahındaki kritik noktalara havadan ve karadan denetim

43 ilin geçiş güzergahındaki kritik noktalara havadan ve karadan denetim

43 ilin geçiş güzergahındaki kritik noktalara havadan ve karadan denetim

43 ilin geçiş güzergahındaki kritik noktalara havadan ve karadan denetim
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