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43 ilin geçiş güzergahındaki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2020 00:26 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla hafta sonu uygulanacak kısıtlama öncesi vatandaşlar, mesai saati bitimi sonrasında yollara akın etti. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale’de yer alan ’kilit kavşak’ta, kilometrelerce oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

43 ilin geçiş güzergahındaki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

Koronavirüsü salgınının yayılımını önlemek için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, 1 Haziran itibarıyla başlayan normalleşme süreci ile birlikte kaldırıldı. Fakat LGS ve YKS sebebiyle sokaklarda oluşacak kalabalık ile birlikte ortaya çıkması muhtemel problemlere önlem amaçlı, kısmi kısıtlama uygulanmasına karar verildi. Milyonlarca öğrencinin bu hafta sonu YKS sebebiyle sokağa çıkacak olması, kısıtlama kararı alınmasında etkili oldu. Bu nedenle kısıtlama öncesi binlerce vatandaş, hafta sonunu başka illerde değerlendirmek için yollara akın etti.

KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale’de yer alan ’kilit kavşak’ta, trafik yoğunluğu oluştu. Saat 20.00 itibari ile oluşan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş yavaş ilerleyebildi. Ankara-Samsun, Kırıkkale-Kayseri kara yolunda zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Kilometrelerce oluşan trafik yoğunluğu ise drone ile havadan görüntülendi.

POLİSLER TRAFİK AKIŞINI SAĞLADI

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri de yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerle hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yoğunluğun olduğu kavşaklarda trafik akışını rahatlatmaya çalışırken, sürücülere de dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Kavşaklarda görev alan polisler, trafiğin hızlı bir şekilde akışını sağladı. Bazı kavşaklar ise dubalarla kapatıldı.

(İHA)

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