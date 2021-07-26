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  4. 43 ilin geçiş güzergahından 9 günlük bayram tatilinde 2 milyon araç geçti

43 ilin geçiş güzergahından 9 günlük bayram tatilinde 2 milyon araç geçti

26.07.2021 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı dolayısıyla verilen 9 günlük tatil süresince 43 ilin geçiş güzergâhı Kırıkkale’den yaklaşık 2 milyon araç geçiş yaptı.

43 ilin geçiş güzergahından 9 günlük bayram tatilinde 2 milyon araç geçti

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahında yer alan "kilit kavşak" Kırıkkale’de geçen yıllara göre trafik yoğunluğunda yüzde 40 artış yaşandı.

ÖLÜMLÜ KAZA YAŞANMADI

urban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçiren vatandaşlar, "kilit kavşak"ta trafik yoğunluğu oluşturdu. En fazla trafik yoğunluğu ise bayramın 4’üncü gününde yaşandı. 9 günlük bayram tatili süresince de yaklaşık 2 milyon araç geçiş yaptı. Geçen yıllara göre de bu bayram yüzde 40 oranında trafik yoğunluğu artışı oldu. Yaralamalı ve maddi hasarlı kazaların meydana geldiği Kırıkkale’de ölümlü kaza yaşanmadı.

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İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 76 ekip ve 250 personel, 9 günlük bayram tatili süresince gece gündüz görev yaptı. Helikopter ve "drone" ile de havadan denetimler gerçekleştirildi. Kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı
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