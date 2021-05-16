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  4. 43 ilin geçiş noktası! Denetimler artırıldı

43 ilin geçiş noktası! Denetimler artırıldı

16.05.2021 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki "kilit kavşak" olarak nitelendirilen Kırıkkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki "tam kapanma"nın son gününde trafik ekipleri denetimleri artırdı.

43 ilin geçiş noktası! Denetimler artırıldı

Vali Yunus Sezer, Kırıkkale-Ankara kara yolunda uygulama noktasındaki denetimlere katılarak ekiplerden bilgi aldı.

Daha sonra uygulama noktasında İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil ile telekonferansla görüşen Sezer, denetimlerle ilgili bilgi verdi.

Sezer, görüşmede, tam kapanma sürecinde İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma personelinin 24 saat esasına göre ortaklaşa görev yaptıklarını belirterek, şu bilgileri aktardı:

"Sayın Bakanım ilimizin geçiş noktasındaki araç trafiğini öncelikle geçen seneyle kıyaslamak lazım. Geçen sene bayram döneminde günlük 100 bin civarında bir araç trafiğimiz vardı. Bu sene bu sayı ortalama 5 bin civarına düşmüş durumda. Çoğunluğu lojistik ve toplu taşımada kullanılan araçlardan oluşuyor. Bu durum trafik yoğunluğu açısından çok büyük bir düşmeyi gösteriyor. Bayram sürecinde 1 ölümlü ve 10 yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Kırıkkale genelinde 36 kontrol noktamız mevcut. Bu kontrol noktasında bayram öncesi ve sonrasında 900 personelimiz görev yaptı ve halen görevlerine devam ediyorlar."

Bu arada denetimleri sıklaştıran ekipler, sürücülerin ve yolcuların izin ve diğer belgelerini kontrol ediyor.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Kırıkkale tam kapanma

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