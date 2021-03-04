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  4. 43 ilin geçiş noktası! Koronavirüs denetimleri sıklaştırıldı

43 ilin geçiş noktası! Koronavirüs denetimleri sıklaştırıldı

04.03.2021 07:40 | Son Güncelleme:
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43 ilin geçiş noktası! Koronavirüs denetimleri sıklaştırıldı

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de, koronavirüs pandemisi nedeniyle pozitif vaka sayılarının artışının önüne geçmek için "kontrollü normalleşme" süreci kapsamında denetimler sıklaştırıldı.

Koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre Kırıkkale, "turuncu" renk ile "yüksek riskli" iller arasında yer alıyor. Bu nedenle pozitif vaka sayılarının artışının önüne geçmek için "kontrollü normalleşme" süreci kapsamında denetimler sıklaştırıldı. Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yol güzergahlarındaki uygulama noktalarında sürücü ve yolcuların "HES kodu" kontrollerini yaptı.

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43 İLİN GEÇİŞ NOKTASINDAKİ KİLİT KAVŞAKTA HES KODU DENETİMİ

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki kilit kavşakta yer alan trafik kontrol noktasında, şehirler arası seyahat eden kişilerin "HES kodu" sorgulaması yapıldı. Ekipler, sürücü ve yolcuların maskesiz seyahat etmemeleri hususunda uyarılarda bulundu. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle de kişilerin "seyahat izin belgesi" ile Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminden kontrolleri gerçekleştirildi. Denetimlerde maske, mesafe ve hijyen kuralları da hatırlatıldı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi

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