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43 ilin geçiş noktası olan ’kilit kavşak'ta trafik yoğunluğu

19.07.2021 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki ’kilit kavşak’ Kırıkkale’de, Arefe gününde de trafik yoğunluğu yaşandı.

43 ilin geçiş noktası olan ’kilit kavşak'ta trafik yoğunluğu

Kurban Bayramı dolayısıyla verilen 9 günlük tatillerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, memleketlerine yada tatil lokasyonlarına gitmek üzere arife gününde de yollara akın etti. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki ’kilit kavşak’ Kırıkkale’de trafik yoğunluğu devam ediyor.

Trafikteki yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

GÜNDE 100 BİN ARAÇ GEÇİYOR

Günlük yaklaşık 100 binin üzerinde aracın geçtiği Kırıkkale-Samsun kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar tampon tampona ilerleyebildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipler, yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerle hummalı bir şekilde çalışmalarını gece-gündüz sürdürüyor.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Kırıkkale
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