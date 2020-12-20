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  4. 43 ilin geçiş noktasında denetim: ’Korona virüse geçit yok’

43 ilin geçiş noktasında denetim: ’Korona virüse geçit yok’

20.12.2020 01:05 | Son Güncelleme:
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Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale’de yer alan kili kavşakta, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında HES kodu ve seyahat izin belgesi denetimleri yapıldı.Kırıkkale’de korona virüs salgınıyla mücadelenin daha etkin sürdürülebilmesi için denetimler sürüyor.

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale’de yer alan kili kavşakta, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında HES kodu ve seyahat izin belgesi denetimleri yapıldı.
Kırıkkale’de korona virüs salgınıyla mücadelenin daha etkin sürdürülebilmesi için denetimler sürüyor. 43 ilin geçiş noktasındaki kilit kavşakta, şehirlerarası toplu taşıma araçlarıyla yolculuk eden kişiler, HES kodu ve Genel Bilgi Toplama Sistemi (GBT) üzerinden sorgulandı. Her hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle de Bölge Trafik Kontrol Noktasında yapılan uygulamada, sürücü ve yolcuların seyahat izin belgeleri de kontrol edildi.
Öte yandan, trafik güvenliğini sağlamak ve alkolden kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla sürücülere yönelik alkol denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde trafik ekipleri durdurulan araçlarda sürücülerin ehliyet, ruhsat ve kimlik kontrolünü de yaptı.

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