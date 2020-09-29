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43 ilin geçiş noktasında gece yarısı ‘HES kodu’ denetimi: Otobüsler tek tek duruluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 00:47 | Son Güncelleme

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale’de yer alan kilit kavşakta, gece yarısı gerçekleştirilen denetimde otobüslerle şehirler arası seyahat eden kişilerin "HES kodu" sorgulaması yapıldı.Kırıkkale Valiliği koordinesinde, kontrollü sosyal hayat döneminde korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelenin etkin sürdürülebilmesi için kent genelinde İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri ve kolluk kuvvetlerince denetimler gerçekleştiriliyor.Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki kilit kavşakta bulunan Bölge Trafik Kontrol Noktasında görevli polisler, şehirler arası seyahat eden yolcularda "HES kodu" sorgulaması yapıldı.

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale’de yer alan kilit kavşakta, gece yarısı gerçekleştirilen denetimde otobüslerle şehirler arası seyahat eden kişilerin "HES kodu" sorgulaması yapıldı.
Kırıkkale Valiliği koordinesinde, kontrollü sosyal hayat döneminde korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelenin etkin sürdürülebilmesi için kent genelinde İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri ve kolluk kuvvetlerince denetimler gerçekleştiriliyor.
Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki kilit kavşakta bulunan Bölge Trafik Kontrol Noktasında görevli polisler, şehirler arası seyahat eden yolcularda "HES kodu" sorgulaması yapıldı. Kontroller sırasında "HES kodu" olmayan bazı yolcular hakkında yasal işlem başlatıldı. Ayrıca, araçlarda hijyen denetimi yapan ekipler, yolcular ve sürücülerin maske kuralına uyup uymadıkları da kontrol edildi.
Öte yandan, durdurulan diğer araçlarda da ise sürücülerin ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminden kontrolleri gerçekleştirildi.

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