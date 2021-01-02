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43 ilin geçiş noktasında ’kısıtlama’ denetimi: Sürücüler tedbirlerden memnun

02.01.2021 13:04 | Son Güncelleme:
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Korona virüs tedbirleri kapsamında yılbaşında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 43 ilin geçiş noktasında sürücü ve yolcuların seyahat izin belgeleri kontrol ediliyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yılbaşında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 43 ilin geçiş noktasında sürücü ve yolcuların seyahat izin belgeleri kontrol ediliyor. Yapılan denetimler ’drone’ ile havadan görüntülendi.
Kırıkkale Valiliği koordinesinde, kontrollü sosyal hayat döneminde korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelenin etkin sürdürülebilmesi için kent genelinde kolluk kuvvetlerince denetimler gerçekleştiriliyor. Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki kilit kavşakta bulunan trafik kontrol noktasında, şehirler arası seyahat eden sürücü ve yolcuların seyahat izin belgeleri kontrol ediliyor. Kilit kavşakta gerçekleştirilen denetimler ’drone’ ile havadan görüntülendi.

"İnsanları kurallara uymaya davet ediyorum"
Devletin uyguladığı tedbirlerin yerinde olduğunu belirten Fatma Derya Ulusal, “Kısıtlamalar sadece bizim ülkemizde değil, bütün dünyada yapılan uygulama. Türkiye’de de aynı şartlarda aynı şekilde de hatta çok iyi şatlarda çok iyi şekilde yürütüldüğünü düşünüyorum. Devletinde bu konuda tedbirleri var. Biz vatandaşlar olarak kurallara uyduğumuz takdirde bunların sonuçlarına katlanmaya kalmadan hayatımızı en iyi şekilde devam ettirmeyi düşünüyorum. Maalesef insanlar işin kolayına kaçıp bencillik yaparak altını çiziyorum; birçok insanın hayatını riske atabiliyorlar. Bunun getirisine de bir halk bir toplum olarak çekmek zorunda kalıyoruz. İnsanları duyarlı olmaya, insanları kurallara uymaya ve çevremizi toplumu düşünerek hareket etmeye davet ediyorum. İnşallah daha güzel günler göreceğiz” dedi.

"Millet olarak bu zorlukları aşacağız"
Ulusal, “Şuanda karayolunda polis memurlarımız tarafından kontrol aşamasındayız. Kendilerine de çok teşekkür ediyoruz. Gerek güler yüzleri gerek anlayışları gerek yardım severlikleriyle bizlerin şuanda yola devam etme konusunda teşvik ediyorlar. Sağ olsunlar sağlıkçılarımız kadar da polis memurlarımızda aynı şekilde çok yoğun ve çok zorlu şartlarda çalışıyorlar. Allah hepsine kolaylıkla versin. Allah hepsinin yardımcısı olsun. İnşallah vatan millet olarak da bu zorlukları da aşacağız. Çok güzel günler göreceğiz hep beraber” diye konuştu.

"Virüs inşallah bir yerde son bulacak"
Tedbirler sayesinde ölüm oranlarının düşeceğini ifade eden Mustafa Alyakıt, “Uygulamalar gerçekten yerinde, yapılması gereken yapılıyor. Devletimizde bu konuda gerekli hassasiyeti gösterdiğine inanıyorum. İnşallah bu şekilde devam edersek hem ölüm oranı azalacak hem virüs inşallah bir yerde son bulacak. İnşallah temennimiz bu” şeklinde konuştu.

"İnşallah bu sene normal hayatımıza gireceğiz"
Yolların boş olmasından dolayı rahat hareket ettiklerini anlatan Serkan Keleş ise “Ama böylede sıkıcı oluyor. Biran önce bu işin bitmesi ve insanların normal hayatına dönmesinde fayda görüyorum. Daha iyi olacak çünkü. İnşallah bu sene normal hayatımıza gireceğiz diye düşünüyorum. Uygulamalar iyi insanlar en azından kurallara dikkat ediyorlar. Kazalar azalıyor. Bence faydalı diye düşünüyorum” ifadesini kullandı.

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