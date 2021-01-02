43 ilin geçiş noktasında ’kısıtlama’ denetimi: Sürücüler tedbirlerden memnun

Korona virüs tedbirleri kapsamında yılbaşında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 43 ilin geçiş noktasında sürücü ve yolcuların seyahat izin belgeleri kontrol ediliyor. Yapılan denetimler ’drone’ ile havadan görüntülendi.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde, kontrollü sosyal hayat döneminde korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelenin etkin sürdürülebilmesi için kent genelinde kolluk kuvvetlerince denetimler gerçekleştiriliyor. Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki kilit kavşakta bulunan trafik kontrol noktasında, şehirler arası seyahat eden sürücü ve yolcuların seyahat izin belgeleri kontrol ediliyor. Kilit kavşakta gerçekleştirilen denetimler ’drone’ ile havadan görüntülendi.

"İnsanları kurallara uymaya davet ediyorum"

Devletin uyguladığı tedbirlerin yerinde olduğunu belirten Fatma Derya Ulusal, “Kısıtlamalar sadece bizim ülkemizde değil, bütün dünyada yapılan uygulama. Türkiye’de de aynı şartlarda aynı şekilde de hatta çok iyi şatlarda çok iyi şekilde yürütüldüğünü düşünüyorum. Devletinde bu konuda tedbirleri var. Biz vatandaşlar olarak kurallara uyduğumuz takdirde bunların sonuçlarına katlanmaya kalmadan hayatımızı en iyi şekilde devam ettirmeyi düşünüyorum. Maalesef insanlar işin kolayına kaçıp bencillik yaparak altını çiziyorum; birçok insanın hayatını riske atabiliyorlar. Bunun getirisine de bir halk bir toplum olarak çekmek zorunda kalıyoruz. İnsanları duyarlı olmaya, insanları kurallara uymaya ve çevremizi toplumu düşünerek hareket etmeye davet ediyorum. İnşallah daha güzel günler göreceğiz” dedi.