43 ilin geçiş noktasında polis ve jandarmadan ortak korona virüs denetimi

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale’de, jandarma ve polis ekipleri tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında şehirler arası seyahat eden sürücü ve yolcuların seyahat izin belgeleri kontrol edilip HES kodu sorgulandı.

Kırıkkale Valiliği, Covid-19 ile mücadelenin etkin sürdürülebilmesi tedbirleri üst düzeyde tutuyor. Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki kilit kavşakta yer alan Kırıkkale’den geçen araçlar tek tek durduruldu. Korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri sürüyor. Şehirler arası seyahat eden sürücü ve yolcuların seyahat izin belgeleri kontrol edildi. Ayrıca kişilerin HES kodu kontrolleri de gerçekleştirildi. Kent genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların uyduğu görüldü.

