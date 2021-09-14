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  4. 43 ilin geçiş noktasında şaşkına çeviren görüntü! Yaptığı cezasız kalmadı

43 ilin geçiş noktasında şaşkına çeviren görüntü! Yaptığı cezasız kalmadı

14.09.2021 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de ters yöne giren tır sürücüsü, trafikte korku dolu anlar yaşattı. 43 ilin geçiş noktasında bulunan kilit kavşakta yapılan kural dışı hareket cezasız kalmadı. Sürücüye bin 339 lira para cezası kesildi.

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan Kırıkkale'de İrfan Y. idaresindeki tır, ters yöne girerek trafiği tehlikeye attı. 250 metre ilerideki alt geçitten dönmek yerine ters yöne girip yoğun araç trafiğine rağmen karşı yönden gelen araçlara doğru emniyet şeridinde ilerleyen sürücü, trafikte korku dolu anlar yaşattı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

SÜRÜCÜYE PLAKA TANIMLAMA SİSTEMİ İLE ULAŞILDI

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekiplerince Plaka Tanımlama Sistemi (PTS) üzerinden tırın plakası tespit edildi. Polis, Trafik Kanunu'nun 46/2-h maddesine göre tır sürücüsüne "ters yönde araç kullanmaktan" bin 339 lira para cezası kesildi.

Ayrıca hakkında adli işlem başlatılan sürücü, 15 gün içerisinde ödeme yaparsa yüzde 25, yani 334 lira 75 kuruş indirimden faydalanabilecek.

İHA

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Kırıkkale
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