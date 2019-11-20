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43 ilin geçiş noktasında ’sis’ etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 09:00 | Son Güncelleme

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale’de, sis yoğunluğu yaşanıyor.Kırıkkale’yi etkisi atına alan yoğun sis, sürücülere de zor anlar yaşattı.

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale’de, sis yoğunluğu yaşanıyor.
Kırıkkale’yi etkisi atına alan yoğun sis, sürücülere de zor anlar yaşattı. Özellikle "kilit kavşak" diye adlandırılan Ankara-Samsun karayolundaki trafik yoğunluğu sabahın erken saatlerinde başladı. Gece saatlerinde başlayan yoğun sis, sabahın erken saatlerine kadar etkisini sürdürdü. Sis nedeniyle görüş mesafesi kısalırken sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu verilerine göre, Kırıkkale’de gece saat 03.00’ten 09.00’a kadar termometreler 1 ile 5 derece arasında gösterirken öğle saatlerinde ise 10 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

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