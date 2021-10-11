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43 ilin geçiş noktasında trafik kilitlendi! Hafta sonu trafiği geç saatlere kadar devam etti

11.10.2021 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de hafta sonu trafik yoğunluğu yaşandı. Drone ile havadan görüntülenen bölgede trafiğin çok yavaş ilerlediği görüldü. Yer yer durma noktasına gelen karar yolunda görev alan polisler, trafiğin akışını rahatlatmak için çabaladı. 43 ilin geçiş noktası olan bölgede yaşanan yoğunluk geç saatlere kadar devam etti.

43 ilin geçiş noktasında trafik kilitlendi! Hafta sonu trafiği geç saatlere kadar devam etti

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki kilit kavşak Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu oluştu. Hafta sonu tatillerini farklı şehirlerde değerlendiren binlerce kişi, geri dönüş için yollara akın etti. Ankara-Samsun, Kırıkkale-Kayseri kara yolunda araçlar yavaş yavaş ilerlerken, yer yer trafik durma noktasına geldi.

GEÇ SAATLERE KADAR DEVAM ETTİ

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerle hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. Yol güzergâhlarındaki kavşaklarda görev alan polis, trafiğin akışını rahatlatmaya çalıştı. Geçe geç saatlere kadar süren trafik yoğunluğu, drone ile havadan görüntülendi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale
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