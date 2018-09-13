43 kiloluk kadın 290 çöp şiş yedi, rekor kırdı

İSTANBUL,(DHA) - Denizli'de başlattığı yemek yeme yarışmalarıyla adından söz ettiren Çöp Şişçi Mehmet Kaya, dün düzenlediği yarışmada yeni bir rekortmen çıkardı. 43 kilo olan kadın yarışmacı Mihriban Kadap düzenlenen Denizli Ortaklar Çöp Şiş yarışmasında, 290 çöp şiş yiyerek yeni bir rekora imza attı.
Deniz Ortaklar 30 dakikada 290 çöp şiş, 3 ayran, 1 salata, 1 tabak patates, 1 kilo ketçap ve 1 kilo mayonez yiyerek 15 bin liralık büyük ödülün de sahibi oldu.Yarışma sosyal medyadan canlı yayınlandı. Şampiyon olan 43 kiloluk Kadap'ın canlı yayın videosu 4 milyon kişi tarafından izlenerek rekor üstüne rekor kırıldı.
Mehmet Kaya 2 sene önce de 180 bin çöp şişi aynı anda pişirerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.
(FOTOĞRAFLI)
Ölmeden önce son fotoğraf!
Karısını evde başka adamla bastı! Yasak aşk skandalını böyle anlattı
Marmaris'te dehşet! 'Birlikte olmak istiyorum' teklifini reddedince öldüresiye dövdü
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2 kurumun ismi değişti
AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? İşte öne çıkan 4 isim
ABD ve Rusya arasında tehlikeli gerginlik! Sınırın hemen yakınında...
ABD: Yaptırımları tekrar getirdik
Lansman sonrası fiyatlar yükseldi! Apple’dan Türkiye için zam kararı!
KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı
iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr tanıtıldı! İşte Apple'ın yeni İphone'ları
Türkiye'nin kanını donduran seri katilin sır mektubu bulundu
MİT'ten hainlere darbe! Tek tek böyle yakaladılar
Balık sandığı şeyin yaban domuzu olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı
Okuyucu Yorumları 0 yorum