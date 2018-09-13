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43 kiloluk kadın 290 çöp şiş yedi, rekor kırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 09:30 | Son Güncelleme

Denizli'de başlattığı yemek yeme yarışmalarıyla adından söz ettiren Çöp Şişçi Mehmet Kaya, dün düzenlediği yarışmada yeni bir rekortmen çıkardı.

43 kiloluk kadın 290 çöp şiş yedi, rekor kırdı

İSTANBUL,(DHA) - Denizli'de başlattığı yemek yeme yarışmalarıyla adından söz ettiren Çöp Şişçi Mehmet Kaya, dün düzenlediği yarışmada yeni bir rekortmen çıkardı. 43 kilo olan kadın yarışmacı Mihriban Kadap düzenlenen Denizli Ortaklar Çöp Şiş yarışmasında, 290 çöp şiş yiyerek yeni bir rekora imza attı.

Deniz Ortaklar 30 dakikada 290 çöp şiş, 3 ayran, 1 salata, 1 tabak patates, 1 kilo ketçap ve 1 kilo mayonez yiyerek 15 bin liralık büyük ödülün de sahibi oldu.Yarışma sosyal medyadan canlı yayınlandı. Şampiyon olan 43 kiloluk Kadap'ın canlı yayın videosu 4 milyon kişi tarafından izlenerek rekor üstüne rekor kırıldı.

Mehmet Kaya 2 sene önce de 180 bin çöp şişi aynı anda pişirerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.

(FOTOĞRAFLI)

43 kiloluk kadın 290 çöp şiş yedi, rekor kırdı43 kiloluk kadın 290 çöp şiş yedi, rekor kırdı

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