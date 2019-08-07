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43 MİLYONLUK DOLANDIRICILIK YAPAN ÖRGÜT JANDARMA OPERASYONUYLA ÇÖKERTİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 11:35 | Son Güncelleme

-Jandarma'nın operasyon anları kameraya yansıdı.

-Jandarma'nın operasyon anları kameraya yansıdı.

Hakan KAYA-Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonla İstanbul'da yasadışı çağrı merkezi kurarak, vatandaşların banka bilgilerini ele geçiren ve 43 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcılık çetesi çökertildi. Operasyonda 48 bin kişiye ait kimlik, hesap ve kredi kartı bilgilerinin bulunduğu liste ile çok sayıda telefon, bilgisayar, sim kartları, taşınabilir modemler ve yüklü miktarda nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan çete lideri H.H.E.'nin de aralarında bulunduğu 21 kişiden 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheli kişilerin İstanbul genelinde illegal çağrı merkezi aramaları ve ulusal bankalara ait İnternet sitelerinin sahtesini yaparak, sosyal medya uygulamalarına yerleştirdikleri reklamlarla vatandaşları yaptıkları sahte banka sitelerine yönlendirdiklerini ve bu yöntemle vatandaşların banka hesap bilgilerine ulaşarak hesaplarındaki parayı farklı hesaplara transfer edildiği bilgisini aldı.

19 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN
Jandarma ekiplerinin aylar süren fiziki ve teknik takipleri sonucunda dolandırıcılık çetesi üyelerine ait 7 ayrı ilçede 19 farklı adres tespit edildi. Adreslerin tamamının güvenlikli siteler ile lüks rezidanslar olduğunu belirlendi. Operasyon için harekete geçen ekipler Sarıyer, Beşiktaş, Esenyurt, Ataşehir, Kartal, Pendik, Bahçelievler ve Maltepe ilçelerinde bulunan çete üyelerine ait adresler ile lüks rezidanslarda bulunan 4'ü illegal çağrı merkezi olmak üzere toplam 19 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

KAPI GİRİŞLERİNDEKİ ALARM KAPAKLARINA GÜVENLİK KAMERASI GİZLEMİŞLER
Çete üyelerinin Jandarmanın takibine yakalanmamak ve olası bir operasyonu önceden fark edip kaçabilmek maksadıyla, kapı girişlerinde bulunan alarm kapakları altına güvenlik kameraları gizledikleri belirlendi.

SUÇ DOSYALARI KABARIK ÇIKTI
Düzenlenen operasyonlarda çete lideri H.H.E. ile çete yöneticisi F.E.'nin de aralarında bulunduğu 21 kişi yakalandı. Yakalanan çete üyelerinden Ö.E.'nin 6 yılda 45 farklı ilde karıştığı 361 farklı nitelikli dolandırıcılık suçundan arandığı ortaya çıktı. İllegal çağrı merkezlerinde ve şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 masaüstü bilgisayar, 40 dizüstü bilgisayar, 53 cep telefonu, 3 tablet, 167 SIM kart, 76 banka kartı, 16 taşınabilir modem cihazı, 1 pos cihazı, 48 bin vatandaşa ait kimlik, hesap ve kredi kart bilgilerinin bulunduğu liste, 7 lüks otomobil ve suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda nakit para ele geçirildi.

EN AZ 43 MİLYONLUK VURGUN
Çökertilen organize suç örgütünün bugüne kadar toplamda 11 farklı ulusal bankaya ait internet sitesinin sahtesini yaparak mağdur vatandaşların hesap numaralarını ve internet bankacılığı şifrelerini ele geçirdikleri ve bu şekilde on binlerce vatandaşı yaklaşık 43 milyonluk zarara uğrattığı belirlendi. Operasyonda gözaltına alınan 21 şüphelinin 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OPERASYON ANI JANDARMA KAMERASINDA
Öte yandan Jandarma ekiplerinin çete üyelerine düzenlediği operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde lüks sitelere ve evlere baskın yapan jandarma ekiplerinin yaptıkları aramalarda ele geçirilen malzemeler görülüyor.
Operasyonda ele geçirilen malzemeler ise İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Balmumcu kışlasında sergilendi.

JANDARMA UYARIYOR: İTİMAT ETMEYİN
Geçtiğimiz yıl aynı yöntemlerle vatandaşı dolandıran 39 kişilik bir organize suç örgütünü daha çökerten Jandarma ekipleri; dolandırıcıların sürekli taktik geliştirdiğini, vatandaşın sahte banka linklerine itimat etmemesi gerektiğini vurgulayarak, hiçbir bankanın vatandaştan şifre istemeyeceği konusunda vatandaşları uyardı.

Görüntü Dökümü:
--------------------------
(JANDARMA KAMERASI)
-Jandarma ekiplerinin şüphelilerin bulunduğu adreslere baskın yapması
-Baskında ele geçirilen malzemeler
-Vatandaşların numaralarının olduğu çağır listesi
-Jandarma ekiplerinin gözaltına alınan çete üyelerini araçlara götürmesi
-Araçların ayrılması
(AKTUEL)
-Operasyonda ele geçirilen malzemeler

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