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43 nerenin kodu? +43 hangi ülkenin telefon kodu?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
19.12.2024 18:31
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Uluslararası telefonla iletişime geçerken bağlantı kurulacak ülkenin telefon koduna ihtiyaç duyulur. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği aracılığı ile belirlenen bu kodlar, telefon üzerinden iletişim sağlanabilmesi için son derece önemlidir. Dünya genelinde her ülke için oluşturulmuş olan bir kod sistemi mevcuttur. 43 de bu telefon kodlarından biridir ve bir ülke için belirlenmiş kodlar arasındadır. Peki, 43 nerenin kodu, +43 hangi ülkenin telefon kodu?

43 nerenin kodu? +43 hangi ülkenin telefon kodu?

Birçok kişiye belirli dönemlerde yurt dışından bazı aramalar gelebilmektedir. Aynı şekilde kişiler bir başka ülkede olan biriyle iletişim kurabilmek için yurt dışına arama yapılabilmektedir. Gerek arama yapıldığında gerekse arama alındığında telefon ekranında beliren numaranın başında bir kod ile karşılaşılmaktadır. 43 sayısı da bu telefon kodlardan biri olmaktadır. Bu kodlar yapılan ya da gelen aramanın farklı bir ülkeye ait olduğunu belirtmektedir.

43 nerenin kodu?

Yurt dışından gelen bir çağrının hangi bölgeye ait olduğunu öğrenmek için telefon numarasının başında yer alan sayının araştırılması gerekir. Telefon başında bulunan bu sayılar gelen aramanın hangi ülkeden olduğunun öğrenilmesinde büyük yarar sağlamaktadır.

43 telefon kodu da bir ülke için oluşturulmuş olan arama kodlarından sadece bir tanesidir. Bu kod, Avusturya’ya özgü belirlenmiş olan bir telefon kodu olarak karşımıza çıkmaktadır. Kişiler bu ülkedeki birini arayacakları zaman o kişinin telefon numarasının başına bu kodu getirerek, telefon görüşmesini yapabilir.

+43 hangi ülkenin telefon kodu?

43 telefon kodu, yapılacak olan aramalarda başına “00” konularak tuşlanabileceği gibi artı işareti eklenerek de tuşlanabilir. Avusturya bölgesine ait olan bu kod sayesinde kişiler o bölgedeki bir yakınını ya da bir yeri kolayca telefon üzerinden arayabilir ve ulaşımı gerçekleştirebilir. 43 telefon kodu başına çift sıfır konularak 0043 şeklinde de kullanılabilir. Ancak sıfırları kullanmak istemeyen kişiler sayının baş bölümüne artı işareti koyarak da +43 şeklinde aramayı yapabilmektedir.

Orta Avrupa kesiminde konumlanan Avusturya ülkesinin başkenti ise Viyana olarak bilinir. Viyana aynı zamanda ülkenin en büyük şehri olma konumuna sahiptir.

Anahtar Kelimeler:
Avusturya Ülke telefon
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