43 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 43?

Araç plakası, ilgili devlet birimlerinin araçla ilgili bilgilere erişebilmesine sağlayan bir çeşit koddur. Bu sayede yetkili merciler, aracın sorumlusu, kayıtlı olduğu il ve bunun gibi pek çok bilgiye kolaylıkla erişebilir. Bu nedenle araç plakaları, araçların üzerinde açıkça görülebilecekleri şekilde konumlandırılır. Nitekim trafikteki bir aracın plakasındaki harf ya da rakamların okunamamasına sebep olabilecek herhangi bir engelin bulunmaması son derece önemlidir. Ülkemizde araç plaka kodları 67 numaralı plakaya kadar illerin alfabetik sıralamasına göre ilerler. Buradan sonra ise alfabetik sıralamanın yerini, illerin il statüsüne geçme tarihleri alır. Yazımızın devamını inceleyerek "43 nerenin plaka kodu? 43 plakası hangi il?" gibi soruların cevabına ulaşabilirsiniz.

43 Nerenin Plakası?

43 hangi şehir için kullanılan plaka imidir sorusuna Kütahya cevabını vermek mümkün. Eğer yolculuğunuz sırasında 43 araç plakası olan bir taşıtla karşılaşırsanız Kütahya iline kayıtlı olduğunu düşünebilirsiniz. Kütahya ilinin plaka imi 43'tür. Aynı zamanda Kütahya ilinden bir önceki plaka koduna sahip olan il Konya, bir sonraki plaka koduna sahip olan il ise Malatya'dır. Ayrıca Kütahya'nın ilçelerinin plaka harf kodlarını öğrenmek için yazımızın devamını inceleyebilirsiniz.