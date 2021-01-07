HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 43 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 43?

43 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 43?

07.01.2021 14:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
43 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 43?

Araç plakaları, hem ülke hem de dünya çapında trafiğe çıkan bir aracın sahip olması gereken unsurlardan biridir. Dünyada farklı uygulamaları görülse de ülkemizde, araç plakalarının başında bulunan ilk iki rakam hangi ile kayıtlı olduğunu bildirir. Bu doğrultuda ülkemizde 81 ile karşılık 81 plaka kodu bulunur. Peki 43 nerenin plakası olarak geçer? İşte 43 plaka imi ile ilgili detaylar...

Araç plakası, ilgili devlet birimlerinin araçla ilgili bilgilere erişebilmesine sağlayan bir çeşit koddur. Bu sayede yetkili merciler, aracın sorumlusu, kayıtlı olduğu il ve bunun gibi pek çok bilgiye kolaylıkla erişebilir. Bu nedenle araç plakaları, araçların üzerinde açıkça görülebilecekleri şekilde konumlandırılır. Nitekim trafikteki bir aracın plakasındaki harf ya da rakamların okunamamasına sebep olabilecek herhangi bir engelin bulunmaması son derece önemlidir. Ülkemizde araç plaka kodları 67 numaralı plakaya kadar illerin alfabetik sıralamasına göre ilerler. Buradan sonra ise alfabetik sıralamanın yerini, illerin il statüsüne geçme tarihleri alır. Yazımızın devamını inceleyerek "43 nerenin plaka kodu? 43 plakası hangi il?" gibi soruların cevabına ulaşabilirsiniz.

43 Nerenin Plakası?

43 hangi şehir için kullanılan plaka imidir sorusuna Kütahya cevabını vermek mümkün. Eğer yolculuğunuz sırasında 43 araç plakası olan bir taşıtla karşılaşırsanız Kütahya iline kayıtlı olduğunu düşünebilirsiniz. Kütahya ilinin plaka imi 43'tür. Aynı zamanda Kütahya ilinden bir önceki plaka koduna sahip olan il Konya, bir sonraki plaka koduna sahip olan il ise Malatya'dır. Ayrıca Kütahya'nın ilçelerinin plaka harf kodlarını öğrenmek için yazımızın devamını inceleyebilirsiniz.

Kütahya'nın Merkez İlçesine Ait Olan Plakalar

  • 43 AC ve AZ 001 ile 999 arası
  • 43 DA ve DZ 001 ile 999 arası
  • 43 EA ve EE 001 ile 999 arası
  • 43 EL 001 ile 999 arası
  • 43 FD ve FK 001 ile 999 arası
  • 43 FZ 001 ile 999 arası
  • 43 H 0001 ile 9999
  • 43 M 0001 ile 9999 arası
  • 43 NA ve NZ 001 ile 999 arası
  • 43 RA ve RZ 001 ile 999 arası
  • 43 S 001 ile 0314 arası
  • 43 T 0001 ile 9999 arası plaka kodları bulunur.

Kütahya'nın Tavşanlı İlçesine Ait Olan Plakalar

  • 43 EF ve EH 001 ile 999 arası
  • 43 EN ve ES 001 ile 999 arası
  • 43 HA ve HZ 001 ile 999 arası
  • 43 MT 001 ile 999 arası
  • 43 TA ve TE 001 ile 999 arası
  • 43 UA ve UZ 001 ile 999 arası plaka kodları bulunur.

Kütahya'nın Simav İlçesine Ait Olan Plakalar

  • 43 EK ve ET 001 ile 999 arası
  • 43 ET ve EV 001 ile 999 arası
  • 43 KA ve KZ 001 ile 999 arası
  • 43 TD 001 ile 999 arası
  • 43 ZA ve ZZ 001 ile 999 arası plaka kodları bulunur.

Kütahya'nın Gediz İlçesine Ait Olan Plakalar

  • 43 EY ve EZ 001 ile 999 arası
  • 43 FA ve FC 001 ile 999 arası
  • 43 LA ve LZ 001 ile 999 arası
  • 43 S 001 ile 0314 arası
  • 43 TC 001 ile 999 arası plaka kodları bulunur.

Kütahya'nın Emet İlçesine Ait Olan Plakalar

  • 43 FE ve FH 001 ile 999 arası
  • 43 PA ve PZ 001 ile 999 arası plaka kodları bulunur.

Kütahya'nın Domaniç İlçesine Ait Olan Plakalar

  • 43 YA ve YZ 001 ile 999 arası plaka kodunu bulunur.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dünyanın en güzel 100 yüzü belli oldu Dünyanın en güzel 100 yüzü belli oldu
39 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 39?39 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 39?
Enam suresinin meali ve faziletleriEnam suresinin meali ve faziletleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim başlıyor!

Hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim başlıyor!

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs aşısı genelgesi

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs aşısı genelgesi

Bu sefer de Jenner'a özendi! Kucak pozu olay oldu

Bu sefer de Jenner'a özendi! Kucak pozu olay oldu

Yalnızca çizme giydi! Sansürsüz paylaşınca...

Yalnızca çizme giydi! Sansürsüz paylaşınca...

Kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak? Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan açıklama

Kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak? Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan açıklama

Biden resmen ABD başkanı oldu!

Biden resmen ABD başkanı oldu!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Diğer Haberler

Sinop'ta kahreden olay! 8’inci kattan düşüp ölen eşinin başında gözyaşı döktü

En acı kare! 8’inci kattan düşen eşinin başında gözyaşı döktü

11 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 11?

11 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 11?

81 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 81?

81 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 81?

63 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 63?

63 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 63?

58 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 58?

58 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 58?

52 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 52?

52 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 52?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.