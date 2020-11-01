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43 saat sonra gelen acı haber: 2 kişinin cesedi çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2020 10:19 | Son Güncelleme

İzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından enkaza dönen Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanından 43 saat sonra 2 kişinin cesedi çıkarıldı.İzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binalardaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

43 saat sonra gelen acı haber: 2 kişinin cesedi çıkarıldı

İzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından enkaza dönen Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanından 43 saat sonra 2 kişinin cesedi çıkarıldı.
İzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binalardaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 17 binanın hasar gördüğü depremde 8 binada arama kurtarma çalışmalarına devam edilirken, Bayraklı ilçesinde Doğanlar Apartmanından acı haber geldi. Depremden 43 saat sonra ekipler Doğanlar Apartmanında 2 kişinin cesedine ulaştı. Ekipler tarafından çıkarılan cenazeler kimlik tespiti için morga kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Doğanlar Apartmanında toplamda 14’ü sağ 9’u ölü olmak üzere 23 kişi çıkarıldı.

43 saat sonra gelen acı haber: 2 kişinin cesedi çıkarıldı

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