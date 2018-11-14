43. Uluslararası Kuveyt Kitap Fuarı açıldı

KUVEYT (AA) - Kuveyt'te 26 ülkeden 500'den fazla yayın evinin katıldığı

Uluslararası Kuveyt Kitap Fuarı açıldı.

Ülkenin güneyinde yer alan Havalli ilindeki Müşref bölgesinde kurulan fuarın açılışını, Kuveyt Enformasyon Bakanı ve Gençlik İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed el-Cebiri yaptı.

Bakan Cebiri yaptığı basın açıklamasında, fuara, 26 ülkeden 505 yayın evinin katıldığını, bunun da olumlu kültürel sonuçlar doğurduğu, halklar arasında yakınlaşmayı sağladığını belirtti.

Fuarın 24 Kasım'a kadar açık kalacağını ifade eden Cebiri, ana seminer konusu olarak Kudüs meselesinin seçildiğini söyledi.

Cebiri, fuarın aydınların, entelektüellerin ve yayın evlerinin buluşması için bir fırsat olduğunu vurguladı.

Açılışta konuşma yapan Filistin Kültür Bakanı İhab Besisu, ülkesinin bu fuara katılmasının Kuveyt ile iyi ilişkileri ve Kuveyt'in Filistin davasını destekleyen tarihi rolünün altını çizdiğini ifade etti.

Fuarın önemli bir kültürel etkinlik olduğunu belirten Besisu, söz konusu fuarın Arap kitap fuarları arasında seçkin bir yerinin olduğuna işaret etti.

