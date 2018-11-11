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43 yaşında 21. çocuğunu doğurdu

DÜNYA HABERLERİ  | 11.11.2018 15:15 | Son Güncelleme

İngiltere'nin en kalabalık ailesi olarak bilinen Rodford ailesinin 21. çocukları dünyaya geldi. İlk çocuğunu 14 yaşında doğuran Sue Radford yaşamı boyunca 800 haftayı hamile olarak geçirdi.

43 yaşındaki anne Sue Radford, 21 çocuğunu dünyaya getirirken, 47 yaşındaki Noel Radford da 21. kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı. 12 erkek 8 kız çocuğu olan ailenin yeni doğan bebeklerini de kız oldu.

İngiltere'nin en geniş ailesi

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Çiftin 21'inci çocuğu Bonnie 3.74 kg doğdu. 43 yaşındaki Sue Radford ilk çocuğunu 14 yaşında doğurmuş.
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Noel ve Sue Radford çifti, İngiltere'nin en geniş ailesi unvanına sahip.
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Ailenin 21'inci üyesi de geçtiğimiz günlerde dünyaya 'Merhaba' dedi. Çiftin 21'inci çocuğu Bonnie 3.74 kg doğdu.
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7 yaşındayken eşi Noel ile tanışan Sue ilk çocuğunu 14 yaşında dünyaya getirdi. O günden sonra 21 defa doğum yapan "süper anne" lakaplı Sue, yaşamı boyunca 800 haftayı hamile olarak geçirdi.
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Hemen hemen her yıl 1-2 bebek doğuran Sue'ya doktorlar her doğum sonrası 'Seneye tekrar görüşürüz' diyormuş.
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Anahtar Kelimeler:
ingiltere Geniş Aile Rodford ailesi

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