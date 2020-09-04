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43 yaşında olmasına rağmen neredeyse 19 yaşında görünüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2020 09:50 | Son Güncelleme

Yaşlanmaya karşı savaş açan kadın, çoğu zaman 19 yaşındaki oğlunun kız kardeşi sanılıyor. Olduğu yaştan 20 yaş genç görünen anne, bunu botoks tutkusuna borçlu olduğunu iddia ediyor.

43 yaşında olmasına rağmen neredeyse 19 yaşında görünüyor

43 yaşındaki Marcela Iglesias, botoks tutkunu olduğunu söyleyerek genç görünmek için her yıl 1000 dolar harcadığını itiraf etti.

43 yaşındaki Marcela Iglesias, sık sık oğlu Rodrigo’nun kız kardeşi sanılıyor.
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Los Angeles’tan 43 yaşındaki Marcela alışverişe bile birlikte gittiği 19 yaşındaki oğlu Rodrigo’nun kız kardeşi sanılıyor. İnsanların Marcela’ya gösterdiği ilgi zaman zaman Rodrigo’yu utandırsa da, Marcela oğlu ile birlikteyken çok eğlendiğini ve aldığı iltifatlardan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyerek “Alışverişe veya konsere gittiğimiz zamanlar insanlar onun arkadaşı olduğumu düşünüyor, annesi olduğuma inanamıyorlar. Bu iltifatlar çok hoşuma gidiyor. Oğlum gençken bu iltifatlardan çok utanıyordu, ama artık onun da hoşuna gidiyor” dedi.

Marcela, görünümünü korumak için her yıl botoksa 1000 dolar harcıyor.
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Kendini tipik bir anne değil de, stil sahibi bir anne olarak tanımlayan Marcela, zaman zaman oğlunun giysilerini giydiğini söyleyerek “Bazı uniseks ceketlerim var ve oğluma da çok yakışıyor. Rodrigo benim normal bir anne olmadığımı söylüyor. Ben biraz çılgınım ama Rodrigo bunu artık umursamıyor. Ben de yaşımı umursamıyorum” dedi.

İkili sık sık birlikte alışverişe gidiyor hatta bazı giysileri ortak giyiyor.
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Tek çocuk annesi Marcela, genç görünümüyle ilgili iltifatlardan dolayı memnun.
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Oğlunun arkadaşlarıyla da vakit geçirdiğini ve hayatı doya yaşadığını söyleyen Marcela “Gençlerle olmayı seviyorum. Çünkü onlar bizim geleceğimiz. Bence insanlar yaşlarıyla ilgili çok kaygılılar ve hayatın nasıl yaşanması gerektiğini unutmuşlar. Ben hayatımı doyasıya yaşamak için elimden geleni yapıyorum” dedi.

Her ay botoks için yüzlerce dolar harcamasına rağmen Marcela estetik ameliyat olmadığını söyleyerek, dudak ve yanak dolgusu yaptırdığını itiraf etti.

Marcela, dolgu ve botoks dışında estetik ameliyat olmadığını iddia etti.
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Botoks yaptırmaya 30’lu yaşlarında başladığını söyleyen Marcela “Ayrıca kök hücre terapisi yaptırıyorum, böylece sağlıklı ve yeni hücreler üretiliyor. Ama herhangi bir estetik ameliyat olmadım. Bence abartmaya gerek yok. Ameliyata karşıyım. Eğer abartılırsa daha yaşlı görünebilirsiniz” dedi.
Marcela gelecekte gerek olursa yüz germe işlemine açık olduğunu söylese de sağlıklı yaşam tarzından dolayı uzun süre genç kalacağını düşündüğünü söyleyerek “Stressiz bir hayatım var ve genç görünümün en önemli anahtarı sigarayı bırakmak” dedi.

Marcela oğlu ve oğlunun arkadaşlarıyla da sıklıkla vakit geçiriyor.
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Sağlıklı ve genç bir görünüm için dengeli bir yaşam tarzının çok önemli olduğunu söyleyen Marcela oğlu ile arasındaki güçlü bağa vurgu yaparak “İnanılmaz yakınız ve hep birlikteyiz. Alışverişe birlikte gideriz ve çok iyi moda tavsiyeleri verir” dedi.

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