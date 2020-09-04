43 yaşında olmasına rağmen neredeyse 19 yaşında görünüyor

43 yaşındaki Marcela Iglesias, botoks tutkunu olduğunu söyleyerek genç görünmek için her yıl 1000 dolar harcadığını itiraf etti.

43 yaşındaki Marcela Iglesias, sık sık oğlu Rodrigo’nun kız kardeşi sanılıyor.



Los Angeles’tan 43 yaşındaki Marcela alışverişe bile birlikte gittiği 19 yaşındaki oğlu Rodrigo’nun kız kardeşi sanılıyor. İnsanların Marcela’ya gösterdiği ilgi zaman zaman Rodrigo’yu utandırsa da, Marcela oğlu ile birlikteyken çok eğlendiğini ve aldığı iltifatlardan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyerek “Alışverişe veya konsere gittiğimiz zamanlar insanlar onun arkadaşı olduğumu düşünüyor, annesi olduğuma inanamıyorlar. Bu iltifatlar çok hoşuma gidiyor. Oğlum gençken bu iltifatlardan çok utanıyordu, ama artık onun da hoşuna gidiyor” dedi.

Marcela, görünümünü korumak için her yıl botoksa 1000 dolar harcıyor.



Kendini tipik bir anne değil de, stil sahibi bir anne olarak tanımlayan Marcela, zaman zaman oğlunun giysilerini giydiğini söyleyerek “Bazı uniseks ceketlerim var ve oğluma da çok yakışıyor. Rodrigo benim normal bir anne olmadığımı söylüyor. Ben biraz çılgınım ama Rodrigo bunu artık umursamıyor. Ben de yaşımı umursamıyorum” dedi.