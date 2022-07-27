43 yaşındaki Çağla Şıkel bikinili pozlarıyla nefes kesti! Gençlere taş çıkardı...

Ünlü manken Çağla Şıkel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla büyülemeye devam ediyor. Her paylaşımıyla göz kamaştıran 43 yaşındaki güzel manken, son olarak tatilden bikinili pozlarını paylaştı. Çağla Şıkel fit vücuduyla dikkat çekerken, güzelliğiyle mest etti.

BİKİNİLİ POZLARIYLA OLAY OLDU

Özel hayatıyla ilgili sık sık paylaşımlarda bulunan güzel manken Çağla Şıkel, son olarak bikinili pozlarıyla gündeme geldi.

Çıktığı tatilde denize giren ve bikinili pozlarıyla adeta gençlere taş çıkartan Çağla Şıkel güzelliğiyle büyüledi.

INSTAGRAM POZLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

43 yaşında olmasına rağmen sağlığına ve vücuduna önem gösteren güzel manken spor yapmayı aksatmıyor.

Instagram hesabından sık sık özel hayatına yönelik paylaşımda bulunan Şıkel, güzelliğiyle herkesi mest ediyor.





