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  4. 43 yaşındaki Çağla Şıkel bikinili pozlarıyla nefes kesti! Gençlere taş çıkardı...

43 yaşındaki Çağla Şıkel bikinili pozlarıyla nefes kesti! Gençlere taş çıkardı...

27.07.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

43 yaşındaki güzel manken Çağla Şıkel paylaşımlarıyla sosyal medyada adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. İki çocuk annesi olan güzel manken, son olarak denizde bikinisiyle adeta şov yaptı. Çağla Şıkel'in fit vücudu ve güzelliği takipçilerinin dikkatini çekti.

43 yaşındaki Çağla Şıkel bikinili pozlarıyla nefes kesti! Gençlere taş çıkardı...

Ünlü manken Çağla Şıkel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla büyülemeye devam ediyor. Her paylaşımıyla göz kamaştıran 43 yaşındaki güzel manken, son olarak tatilden bikinili pozlarını paylaştı. Çağla Şıkel fit vücuduyla dikkat çekerken, güzelliğiyle mest etti.

BİKİNİLİ POZLARIYLA OLAY OLDU

Özel hayatıyla ilgili sık sık paylaşımlarda bulunan güzel manken Çağla Şıkel, son olarak bikinili pozlarıyla gündeme geldi.

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Çıktığı tatilde denize giren ve bikinili pozlarıyla adeta gençlere taş çıkartan Çağla Şıkel güzelliğiyle büyüledi.

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INSTAGRAM POZLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

43 yaşında olmasına rağmen sağlığına ve vücuduna önem gösteren güzel manken spor yapmayı aksatmıyor.

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Instagram hesabından sık sık özel hayatına yönelik paylaşımda bulunan Şıkel, güzelliğiyle herkesi mest ediyor.

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bikini Çağla Şıkel Instagram
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